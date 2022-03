Overveldet av alle nyhetsmeldingene? Her er onsdagens viktigste hendelser

Kampene fortsetter, dødstallene stiger og forhandlingene fortsetter. Dette har preget dagen.

To kvinner og en liten gutt går mot togstasjonen i hovedstaden Kyiv. Byen er blitt hardt rammet av russiske angrep de siste dagene.

2. mars 2022 21:33 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag gikk krigen i Ukraina inn i sitt syvende døgn. Disse hendelsene har preget dagen.

1. Kampene fortsetter

Onsdag ble det meldt om harde kamper mellom de russiske invasjonsstyrkene og ukrainske regjeringsstyrker i både nord, øst og sør i landet.

Ukrainas nest største by Kharkiv skal være hardt rammet. En politistasjon og en universitetsbygning skal være truffet av russiske raketter.

Et stillbilde fra en video som ble postet onsdag morgen på Telegram. Bildet viser en bygning ved siden av et kvartal hvor det er politistasjon og offentlige kontorer. I dette bygget er det blant annet et universitetsfakultet og en forretningsskole.

Minst 21 personer er drept og 112 såret under angrepene i byen de siste 24 timene, melder fylkesordfører Oleg Synegubov på Facebook.

Den ukrainske hæren hevder også at russiske soldater angrep et militærsykehus i byen natt til onsdag.

En video fra onsdag morgen viser ødeleggelsene i Kharkiv:

Russland hevder også å ha tatt kontroll over den strategisk viktige havnebyen Kherson ved Svartehavet, noe byens ordfører Igor Nikolajev nekter for.

Også havnebyen Mariupol ved Svartehavet var onsdag under angrep, og det meldes om mange sårede.

Byen Tsjernihiv ble også angrepet, og ifølge talsmenn for myndighetene der ble et sykehus truffet av to krysserraketter. Dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

2. 2000 sivile skal være drept

Ifølge den ukrainske nødtjenesten er over 2000 sivile drept hittil. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

Tirsdag meldte FN at 136 sivile, blant dem 13 barn, er bekreftet drept. I tillegg er 400 sivile såret i krigshandlingene, blant dem 26 barn. Tallene trolig er mye høyere, ifølge FN.

Russland på sin side mener de har mistet 498 soldater så langt. Det ble offentliggjort onsdag. Samtidig mener de 2870 ukrainske soldater og «nasjonalister» er drept. Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

FNs hovedforsamling vedtok onsdag kveld en resolusjon som fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina. 141 land stemte for resolusjonen.

Resolusjonen krever at Russland stanser krigføringen i Ukraina og trekker alle sine soldater ut.

Lokale militsmenn hjelper en eldre kvinne krysse en bro ødelagt av russiske angrep utenfor hovedstaden Kyiv.

3. Forhandlingene fortsetter

Ledelsen i Kreml opplyste onsdag at de på nytt er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet med ukrainske utsendinger.

Noen timer senere bekreftet også Ukraina at det er klart for en ny forhandlingsrunde. Det til tross for at president Volodymyr Zelenskyj tirsdag krevde at Russland først må innstille angrepene.

Forhandlingene ventes å komme i gang torsdag.

Mandag møttes delegasjoner fra Russland og Ukraina til forhandlingene i Homjel-regionen sørøst i Hviterussland.

Møtet mandag varte i drøyt syv timer og partene ble enige om å møtes igjen. Det ble ikke meldt om noe diplomatisk gjennombrudd.

Da Aftenposten gikk i trykken onsdag var det ikke tegn til at samtaler var i gang.

En liten jente balanserer over en ødelagt bro i utkant av hovedstaden Kyiv onsdag. Byen har de siste dagene vært utsatt for harde angrep.

4. Masseflukt

Mens kampene raser videre, fortsetter masseflukten fra Ukraina. FN anslår at vi står overfor den største flyktningstrømmen i Europa på 80 år.

FN opplyste at rundt 836.000 mennesker hittil har flyktet til naboland:

454.000 til Polen

116.000 til Ungarn

79.000 til Moldova

67.000 til Slovakia

45.000 til Romania

43.000 til Russland

Antallet flyktninger fra Ukraina har dermed økt med nesten 160.000 bare det siste døgnet. Minst 1 million ukrainere er også på flukt i eget land, anslår FN.

De anslår at mellom fire og syv millioner mennesker kan komme til å flykte fra landet.

Over hele Ukraina forsøker mange nå å rømme fra byene og ut av landet. Her har mange samlet seg utenfor en togstasjon i byen Lviv.

5. Innrømmer at sanksjonene rammer hardt

EUs sanksjoner mot sju russiske banker har nå trådt i kraft. Det innebærer blant annet at de er utestengt fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

Ledelsen i Kreml innrømmer at straffereaksjonene fra omverdenen er mer omfattende enn de hadde forutsett. Likevel viser de ingen tegn til å gi etter for presset.

Den russiske økonomien lider, men vil holde seg på beina, forsikrer Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Utenriksminister Sergej Lavrov innrømmer at straffetiltakene mot russiske medier, idrettsutøvere og kulturarbeidere kom uventet.

– Vi ble overrasket, sier han til Al Jazeera.