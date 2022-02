En ung gutt sitter på et huskestativ foran en boligblokk i Kyiv som ble ødelagt av en eksplosjon 25. februar.

Det er storkrig på det europeiske kontinent. Slik ser det ut.

Den største invasjonskrigen siden 2. verdenskrig er et faktum. Russland har invadert nabolandet Ukraina, som er Europas nest største land i areal og har over 40 millioner innbyggere. Disse bildene gir et innlikk i krigens konsekvenser etter fem dager.

28. feb. 2022 17:32 Sist oppdatert nå nettopp

Det russiske storangrepet startet natt til 24. februar. Her ses en russisk militærkolonne i Armyansk på Krimhalvøya samme dag.

Ukrainske regjeringsstyrker har blokkert hovedveier inn til hovedstaden Kyiv.

Russerne har møtt svært sterk motstand fra ukrainerne. Bildet viser en russisk militærkolonne som ble angrepet i Kharkiv.

En død russisk soldat ligger i snøen ved en utbrent russisk rakettkaster. Ukraina hevder å ha drept over 5000 russiske soldater, men dette tallet er ikke bekreftet.

Ukrainas tidligere president, Petro Porosjenko, fotografert sammen med ukrainske forsvarsstyrker i Kyiv 27. februar. Han har sagt at han, i likhet med den sittende presidenten og byens ordfører, vil bli i hovedstaden for å kjempe mot russerne.

Ukrainerne viser stor motstadsvilje mot det russiske angrepet. Her jobber sivile Uzhhorod med å lage improviserte brannbomber, såkalte molotovcocktails, 27. februar.

Ukrainske soldater inntar forsvarsposisjoner ved en bro i Kyiv 25. februar. Kyiv sentrum ligger på høydedraget i bakgrunnen.

Khreshchatyk er hovedgaten i Kyiv. Den har stort sett vært tom for mennesker de siste dagene.

Forlatte bagasjetraller på den internasjonale Boryspilflyplassen i Kyiv 24. februar. All sivil flytrafikk hit ble stanset da Russland gikk til angrep.

Kyiv patruljeres nå av både soldater, heimevern og sivile som deltar i selvforsvarsstyrker. Ukrainske myndigheter opplyser at de har delt ut 25.000 automatrifler til sivile som ønsker å forsvare byen.

Ukrainske soldater undersøker våpen fra et ødelagt militærkjøretøy etter et angrep i Kharkiv, som er Ukrainas nest største by. Bildet er tatt 27. februar.

En rekke sivile bygninger er ødelagt av russiske missiler eller artilleriangrep. Denne boligblokken i Kharkiv ble rammet 27. februar.

En død kvinne ligger tildekket i restene av et hus i Donetsk som ble truffet av granater 25. februar. I følge FN er 102 sivile, blant dem syv barn, så langt drept i krigen mellom Ukraina og Russland.

På lørdag ble dette høyhuset i Kyiv truffet av et russisk missil. Seks personer ble såret.

Brannfolk i Kyiv ser på skadene etter missilangrepet.

Et medlem av selvforsvarsstyrkene bidro til å evakuere en gullfisk og en katt fra en av leilighetene i bygningen.

Militære flyplasser har vært et av mange mål for russisk fly- og missilangrep. Dette satellittbildet viser skadene på Chuhuiv-basen i Kharkiv-regionen etter et angrep 24. februar.

Ansatte i den statlige ukrainske katastrofetjenesten undersøker åstedet for et russisk angrep i Kharkiv, der et missil traff bakken uten å eksplodere.

Til tross for harde kamper, har russiske styrker ikke klart å innta hovedstaden Kyiv eller andre store byer. Dette satelittbilde viser en flere kilometer lang kolonne med russiske militærkjøretøyer på vei mot hovedstaden. Bildet ble tatt søndag.

Natali Sevriukova er en av mange som har mistet eller fått ødelagt hjemmet sitt på grunn av det russiske angrepet. Bildet er tatt i Kyiv 25. februar.

Ukrainere har tatt i bruk T-banesystemene i Kyiv og Kharkiv som tilfluktsrom. Dette bildet viser situasjonen på en av stasjonene i Kyivs metro 25. februar.

Aftenpostens journalister har tilbragt de siste dagene i et tilfluktsrom under hotellet sammen med andre sivile. Noen driver med yoga for å få tiden til å gå.

I tilfluktsrommet på Okhmadet barnesykehus i Kyiv ble to tvillingbrødre født natt til mandag.

Mange ukrainere ønsker å bli igjen i byene for å kjempe mot russerne, men det er også mange som ønsker å dra. Her forsøker sivile å komme seg på en buss ut av Kyiv 24. februar.

En ukrainsk familie på vei til et tog ut av byen Lviv i Vest-Ukraina 27. februar.

Det har tildels vært kaotiske tilstander på jernbanestasjonen her de siste dagene. Mange forsøker å komme seg på et tog til et av nabolandene.

På grensen mot Polen har bilkøen vært opp mot 50 kilometer lang.

Mange har forlatt bilene sine og går mot grensen til fots. Ifølge FN har minst 500.000 flyktet fra Ukraina siden torsdag.

Et par sier adjø før de ene setter seg på en buss ut av Kyiv. 24. februar. Mobiliseringsordren i landet gjør at voksne menn ikke uten videre kan reise ut av landet, men mange ønsker også å bli igjen for å kjempe.

En ukrainsk bil med takboks og telt fotografert rett over grensen til Polen.

En ukrainsk kvinne gir en klem til et barn i en mottakleir for ukrainske flyktninger i Przemysl i Polen mandag.

Russlands angrep mot Ukraina har ført til enorme reaksjoner i hele verden, og i europeiske byer har hundretusenvis demonstrert mot krig og i solidaritet med ukrainerne. Dette bildet viser markeringen i Berlin søndag.