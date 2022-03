Historien om soldatene som ba russisk krigsskip «dra til helvete», gikk verden rundt. Nå har den fått en annen slutt.

Soldatene som forsvarte Slangeøya, ble hyllet som noen av krigens første martyrer. Nå meldes det at soldatene er i live.

Historien om forsvaret av Slangeøya på krigens første dag var som tatt ut av en film. I god Hollywood-stil har historien nå tatt en uventet vending.

1. mars 2022 10:36 Sist oppdatert 8 minutter siden

For seks dager siden startet den russiske invasjonen av Ukraina.

En av historiene som vakte mest oppsikt, var forsvaret av den lille øya Zmiinyi. Nyhetene gikk verden rundt.

Øya har kallenavnet Slangeøya og ligger sør for havnebyen Odesa. Alle de 13 grensevaktene mistet livet da Russland tok øya ved hjelp av krigsskip, meldte ukrainske myndigheter og flere aviser.

Særlig oppmerksomhet fikk lydloggen som viste opptakten til angrepet:

– Dette er et russisk krigsskip. Vi foreslår at dere legger ned våpnene deres og overgir dere, sa russerne.

Det forslaget ble møtt slik av grensevaktene:

– Russisk skip, dra til helvete!

President Volodymyr Zelenskyj sa samme dag at vaktene ville bli tildelt æresmedaljen som helter av Ukraina.

– De døde mens de beskyttet øya. De forsvarte den til det siste, sa Zelenkyj.

Men presidenten var feilinformert. I et Facebook-innlegg deler den ukrainske marinen nyheten om at grensevaktene er i live.

Skal være fanget av russere

«Vi er veldig glad for å vite at brødrene våre lever og har det bra!» heter det i Facebook-innlegget.

Grensevaktene ble tatt til fange av russerne. Det samme ble et sivilt skip som ble sendt til øya for å hjelpe de antatt drepte soldatene. Nå krever Ukraina at Russland løslater dem.

«Mannskapet på skipet ble ulovlig tatt til fange av Russland. Å kapre et sivil skip som ikke utførte et militært oppdrag, er et brudd med både menneskerettigheter og spillereglene i en krig», skriver de.

Nå har soldatene på Slangeøya igjen havnet i krigens sentrum.

Blir brukt i informasjonskrig

Fra Russlands side blir det nå sagt at ukrainske myndigheter har prøvd å dysse ned soldatenes virkelige skjebne for å dyrke dem som falske martyrer.

Det er bare tull, skriver marinen. De sier at russerne ødela all infrastruktur på øya, og at det derfor var umulig å kommunisere med folk på øya og finne ut hva som skjedde der. Myndighetene skriver at de gjorde «alt de kunne» for å finne ut hva som skjedde med soldatene.

«Vi ser frem til å se igjen våre brødre og søstre med hele vårt hjerte», skriver myndighetene.