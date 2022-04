Verden ble mindre. Så sa det stopp. Ukraina-krigen kan gi globaliseringen et knockout-slag.

Krigen i Ukraina er det foreløpig siste slaget mot globaliseringen. Konsekvensene kan bli alvorlige for alle.

For et år siden gikk dette kjempeskipet på grunn i Suezkanalen. Verden ble minnet om hvor sårbar internasjonal handel er.

Først Donald Trump, så covid-19 og nå Vladimir Putin.

De siste årene har vært vanskelige for dem som tror at internasjonal handel gir både velferd og verdensfred.

Donald Trump vant valget i 2016 med utfall mot amerikanske handelsunderskudd og utflytting av arbeidsplasser. Budskapet appellerte til velgere som føler de taper på internasjonal handel og flytting av arbeidsplasser. I Det hvite hus brukte Trump handelskrig som politisk våpen, gang på gang.

Etter at Trump tapte valget i 2020, har Joe Biden fortsatt mye av den samme handelspolitikken. Norge betaler fortsatt «straffetoll» på eksport av stål og aluminium til USA.

Etter 2016 er det knapt inngått nye frihandelsavtaler i verden. De fleste unntakene er britenes kopiering av gamle avtaler, som må undertegnes på nytt etter brexit.

Covid-pandemien avslørte hvor utsatt moderne industri er. Strømmen av kinesiske deler stanset opp. Da ble det stopp i industrien over hele verden.

Og så kom krigen i Ukraina.

Lang og kort sikt

Krigen, pandemien og Trump: tre sjokk som påvirker hele verden.

– Når vi snakker om de tre sjokkene må vi skille mellom de som er de midlertidige virkningene og de som har langvarige virkninger, sier seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Han sier at verdenshandelen tok seg raskt opp etter koronapandemien.

– Pandemien er ikke over, ikke minst ser vi nå oppblomstringen i Asia, men vi kan håpe at virkningene ikke blir veldig langvarige, sier han.

Spørsmålet nå er hvor langvarige virkningen av krigen blir.

Donald Trump lovet å «sette Amerika først». Han var ingen stor tilhenger av internasjonal handel.

Krigen endrer alt

«Den russiske invasjonen av Ukraina betyr slutten for globaliseringen vi har opplevd de tre siste tiårene», skrev nylig Larry Fink i et brev til kundene sine.

Han er styreleder i Blackrock, verdens største fondsforvalter.

Larry Fink spår en urolig fremtid, med økende proteksjonisme og sterk prisstigning. Han er ikke alene.

«Om du ser forbi kaoset, reiser også Vladimir Putins krigshissing spørsmål om globalisering. Det er ubehagelig for frihandlere som The Economist», sto det nylig i en lederartikkel i The Economist.

Krigen i Ukraina er den foreløpig siste trusselen mot verdenshandelen.

EU-kommissær Paolo Gentiloni var inne på det samme i en tale på universitetet i Oxford:

– Globaliseringen vil bli endret av denne krisen. Vi trenger en ny og tryggere globalisering, ikke ny proteksjonisme. Den balansen blir det ikke lett å finne.

Uklar fremtid

Melchior ved Nupi sier det er for tidlig å vite noe om langtidsvirkningene av krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland.

Selv om Vladimir Putin styrer en forholdsvis liten økonomi, er Russland en stor leverandør av energi og råvarer.

– Foreløpig vet vi ikke om og når det blir fred og sanksjonene kan avskaffes. Norge har interesse av en åpen og regelbasert verdensøkonomi etter krisen, men her er det flere mulige utfall, sier han.

Vanskelig for Norge

For norske bedrifter er dette en utfordring, fastslår Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Akkurat nå tjener vi godt på olje og gass, men vi vet at den aktiviteten kommer til å gå ned. Da må vi øke eksporten fra fastlandet, sier Tore Myhre, som leder internasjonal avdeling i NHO.

Han sier at regjeringen har et ambisiøst mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Det blir vanskeligere når flere land blir mer proteksjonistiske.

– Norsk eksport er mer utsatt enn tidligere. Vi må kompensere med å styrke virkemiddelapparatet for eksport og etablere tettere bånd til Europa. I praksis betyr det å styrke EØS-avtalen. Vi må også se på nye partnerskap innen industri og energi med EU.

Myhre sier at små land er avhengig av at verdenshandelen styres av regler. Frykten er at rivaliseringen mellom USA og Kina fører til at "den sterkestes rett" preger handelen.

– Der ser vi at EU kan spille en viktig rolle og stå opp for demokrati og regelstyrt handel, sier Myhre.

Truer stabiliteten

– Hele ideen bak den liberale verdensordenen var at gjensidig økonomisk avhengighet kunne hindre slike konflikter, sier Alina Polyakova til The New York Times.

Hun leder Center for European Policy Analysis i Washington DC.

Etter annen verdenskrig begynte de europeiske statsmennene å tenke på en kull- og stålunion. Dersom Frankrike og Tyskland ble gjensidig avhengige av hverandre når det gjaldt industriens to største innsatsfaktorer, ville de ikke kunne krige.

Samarbeidet vokste til å bli EU, som fikk Nobels fredspris i 2012.

Etter denne tenkemåten tåler ikke Russland og EU-landene en konflikt. Europa er avhengig av russisk energi. Russerne er helt avhengige av inntektene fra denne handelen.

Polyakova mener at Putins krig gjør at man må vurdere den logikken på nytt.

