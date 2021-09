Journalisten skrev positivt om vaksiner. Her blir huset hans angrepet av en vaksinemotstander.

Takket være overvåkingskameraer kunne nederlandsk politi arrestere en mistenkt for å kaste brannbomben.

Journalister i blant annet Nederland, Italia, Tyskland, Frankrike og USA trues av vaksinemotstandere. Redaktører frykter for ytringsfrihet og demokrati.

Den nederlandske journalisten Willem Groeneveld har skrevet mye om hvor viktig det er å vaksinere seg. Natt til 19. august kastet noen en brannbombe gjennom vinduet hjemme hos ham.

Groeneveld er én av mange europeiske journalister som er blitt truet eller utsatt for vold fra vaksinemotstandere.

Tirsdag i forrige uke var videojournalisten Francesco Giovannetti på jobb for La Repubblica i Roma. Han dekket en demonstrasjon mot vaksinepass. Da han ville intervjue demonstrantene, ble han angrepet.

Nettstedet Wanted in Rome skriver at mange journalister har opplevd det samme.

Siste lørdag i august var Antonella Alba på jobb for den italienske statskringkasteren RAI. Også hun skulle lage reportasje om demonstrerende vaksinemotstandere. Hun hadde på seg maske. Det provoserte demonstrantene så mye at de gikk løs på henne.

Jaktsesong på journalister

Lignende historier dukker også opp i Tyskland og Frankrike.

Britiske The Guardian skrev nylig at det er jaktsesong på journalister. På begge sider av Atlanterhavet blir journalister banket opp når de dekker demonstrasjoner mot pandemitiltak.

Journalisten Frank Stoltze i LAist, en avis i Los Angeles, forteller i egen avis om hvordan han ble angrepet. Etter 30 år som journalist har han aldri opplevd noe lignende.

Han ble dyttet, sparket og skjelt ut.

Marcel Gelauff

Journalistikken blir dårligere

Truslene gjør at journalister ikke får gjort jobben sin.

For ett år siden fjernet det nederlandske kringkastingsselskapet NOS alle logoer fra bilene sine. De opplevde stadig oftere at andre bilister prøvde å presse dem av veien. De kjørte forbi, la seg foran og bråstoppet.

Sjefredaktør for NOS Nieuws, Marcel Gelauff, sier til Aftenposten at denne typen trakassering har økt det siste året. Det gjelder særlig for journalister som jobber med pandemi og vaksiner.

Resultatet er at journalistene ikke tør å ta kontakt med demonstranter på samme måte som før. De holder seg i utkanten av demonstrasjonene.

– Vi spør oss selv: Skal vi dekke den demonstrasjonen, skal vi ha med sikkerhetsfolk, sier han.

Resultatet er at journalistikken svekkes.

Det bekymrer Gelauff kraftig. Han er også leder i den nederlandske redaktørforeningen og sier at hele bransjen er skremt.

Menigheten kjeppjaget journalister

Da Nederland stengte helt ned sist vinter, fortsatte en del konservative kirker å ha gudstjeneste som vanlig. Grunnloven gir ikke myndighetene anledning til å gripe inn mot slike forsamlinger.

Da journalister skulle fortelle seerne om hvordan menigheten møttes, rant det over for enkelte kirkegjengere. I juli ble to brødre fra landsbyen Urk idømt 120 og 150 timers samfunnsstraff. De hadde slått og sparket journalister.

Ved denne anledningen hadde NOS med en egen vekter som forsøkte å beskytte journalistene. Avisen de Volkskrant skriver at en vekter i Urk ble angrepet med pepperspray.

Noen journalister motiveres

Generalsekretær Thomas Bruning i det nederlandske journalistlaget bekrefter redaktørens inntrykk. Det har alltid vært vanskelig å dekke demonstrasjoner, sier han.

– Reporterne kan ha problemer med å skille mellom demonstranter og rene bråkmakere. Det samme har vi med fotballpøbler og tilskuere. Men det spesielle nå er at journalister blir angrepet fordi de gjør jobben sin, sier han til Aftenposten.

Han frykter at journalister blir skremt og unngår å oppsøke situasjoner som kan bli ubehagelige.

– Men det er også journalister som blir motivert av slikt, som ser at det gjør jobben viktigere, sier Bruning.

Fra Donald Trumps valgkamp i 2016. «Tau. Tre. Journalist.» Med andre ord: Heng en journalist.

Oppildner hverandre på sosiale medier

– Roten til problemet ligger i populismen, sier NOS-redaktør Gelauff.

Han nevner hvordan Donald Trump utropte pressen til «fiender av folket». Lignende utsagn kommer fra høyrepopulister i mange land.

– Jeg tror det er forklaringen, sier han.

Bruning legger til at disse miljøene søker sammen i bobler på sosiale medier.

– De sitter der inne med sin egen sannhet. De tror virkelig på en konspirasjon der medier og myndigheter samarbeider om å lure dem, sier han.

Begge legger også vekt på at det ikke bare er vaksinemotstandere som bruker vold. I Nederland har også bønder angrepet journalister. Det har skjedd under demonstrasjoner mot miljøtiltak som rammer landbruket.

Igjen er problemet «ekkokamre» på sosiale medier der demonstrantene hisser opp hverandre.

Samarbeider med myndighetene

Deutsche Welle skriver at angrep mot mediene har økt kraftig i Tyskland under pandemien. I 2020 var det fem ganger flere angrep på journalister enn i 2019, ifølge organisasjonen Reportere uten grenser. Tre fjerdedeler av disse angrepene skjedde under demonstrasjoner mot pandemitiltak.

Reportere uten grenser oppsummerer tilstanden i Tyskland slik:

«2020 var et spesielt voldelig år for journalister. Det gjelder spesielt under protester mot begrensninger i folks frihet som følge av covid-19. Det råder et klima preget av mistillit, som populistiske politikere systematisk forsøker å holde i live.»

Derfor samarbeider mediehusene med politiske myndigheter for å finne løsninger på problemet.

I Nederland har et lignende samarbeid resultert i initiativet Persveilig (pressetrygghet), som skal sørge for at mediefolk får gjort jobben sin. Det er et samarbeid mellom presseorganisasjonene, politiet og påtalemakten.

Både redaktøren Gelauff og Bruning i journalistforbundet sier at det har hjulpet. Politiet er blitt langt mer aktive i arbeidet med saker der journalister trues eller utsettes for vold.

Ikke norske tilstander

Rådgiver Trond Idås i Norsk Journalistlag kartlegger trusler og vold mot journalister i Norge. Han har ikke vært borti denne typen vold i forbindelse med demonstrasjoner og politiske saker her i landet. Unntaket er noen demonstrasjoner mot innvandring.

Norske journalister får ofte e-post med trakassering og trusler. Men de få tilfellene han kjenner til hvor truslene blir omsatt til handling, er det kriminelle miljøer som står bak.