Tiltalt mann erkjenner å ha drept kjent gravejournalist fra Malta

I 2017 ble en kjent gravejournalist fra Malta drept i et bombeattentat. Nå har en av de tiltalte erkjent at han utløste bomben.

5. juli 2022 23:12 Sist oppdatert nå nettopp

I 2017 ble den kjente gravejournalisten Daphne Caruana Galizia drept i et bombeattentat på Malta.

George Degiorgio, en av tre som anklages for å stå bak drapet, sier i et intervju med nyhetsbyrået Reuters at han utløste bomben som var plassert i Caruana Galizias leiebil.

Han sier at han ville krevd mer penger hvis han visste hvem Caruna Galizia var.

– Hvis jeg hadde visst det, ville jeg bedt om 10 millioner euro, og ikke 150.000 euro, sa han da nyhetsbyrået Reuters intervjuet ham i fengselet.

– For meg var det bare business, «business as usual», la han til.

Vil navngi sine medsammensvorne

Degiorgios bror er også tiltalt i saken, som snart kommer opp for retten. En tredje mann, Vincent Muscat, har innrømmet at han skaffet til veie bomben som ble brukt.

Muscat har tidligere blitt dømt til 15 års fengsel for medvirkning til drapet.

Til Reuters sa Degiorgio at han vil avsløre andre medsammensvorne overfor juryen i rettssaken. Dette vil han gjøre i håp om straffereduksjon, og for at han og broren hans Alfred ikke skal måtte ta skylden for attentatet alene.

Han vil imidlertid erkjenne skyld overfor juryen i rettssaken.

Fram til nå har begge Degiorgio-brødrene nektet for at de har hatt befatning med drapet.

Forretningsmannen Yorgen Fenech er mistenkt for å ha bestilt drapet. Han nekter enhver form for skyld. Han har hevdet at Muscats tidligere stabssjef sto bak.

I 2019 ba forretningsmannen om benådning mot at han ga påtalemyndigheten viktig informasjon drapet på Caruana Galizi, men statsministeren benådet ham ikke.

Avdekket korrupsjon

Caruana Galizia var kjent som en uredd gravejournalist, og hadde i tiden før drapet skrevet flere artikler der hun anklaget regjeringsmedlemmer og flere personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Hun avdekket blant annet at Michelle Muscat, kona til landets daværende statsminister Joseph Muscat, hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Avsløringen førte til at det ble avholdt nyvalg på Malta. Muscats parti fikk imidlertid flertall, og dermed kunne Muscat fortsette som regjeringssjef.

Caruana Galizia arbeidet for store aviser som The Sunday Times og The Malta Independent og hadde også sin egen blogg. Hun jobbet også med dokumentlekkasjen Panama papers i samarbeid med Aftenposten og over 100 andre mediehus.