Hertuginne Meghan får ett pund i erstatning fra aviskonsern

Meghan Markle får utbetalt en erstatning på ett pund etter at hun vant rettssaken mot det britiske aviskonsernet Associated Newspapers.

Hertuginne Meghan Markle er tilkjent ett pund i erstatning fra det britiske aviskonsernet Associated Newspapers. Her er hun sammen med ektemannen, prins Harry.

NTB-AFP

6 minutter siden

Aviskonsernet ble i mai i fjor felt for brudd på privatlivets fred etter at tabloidavisen Mail on Sunday publiserte utdrag fra et brev som hertuginne Meghan hadde skrevet til sin far.

En ankedomstol opprettholdt tidligere i desember kjennelsen. Den mener at hertuginnen hadde rimelig grunn til å forvente privatliv i denne saken, konkluderte de tre dommerne.

Onsdag ble det kjent at Markle er tilkjent en erstatning på ett britisk pund for krenkelsen av hennes privatliv. Det tilsvarer 12 norske kroner. Aviskonsernet er også dømt til å betale en ukjent sum for brudd på hertuginnens opphavsrett.

I tillegg må Associated Newspapers dekke 300.000 pund av hertuginnens sakskostnader, tilsvarende 3,6 millioner norske kroner, ifølge dokumenter offentliggjort av konsernets advokater.

Aviskonsernet sier at de vurderer å anke saken til høyesterett.

Markle og ektemannen prins Harry bor i dag i California i USA etter at de i 2019 sa fra seg sine kongelige plikter. De har gått til rettslige skritt mot en rekke mediehus som de mener har krenket privatlivet deres.