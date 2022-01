Militære skyter inn i folkemassen i Kasakhstan. Flere titalls skal være drept.

Tungt bevæpnede sikkerhetsstyrker skjøt i morgentimene mot demonstranter i Almaty i Kasakhstan. Russland sender nå soldater til landet.

Militært personell er nå satt inn mot urolighetene i den økonomiske hovedstaden Almaty i Kasakhstan. I morgentimene onsdag ble det avfyrt en rekke skudd mot demonstrantene.

6. jan. 2022 08:22 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet melder å ha «eliminert» et titall demonstranter i Almaty i Kasakhstan, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Det russiske nyhetsbyrået Tass meldte tidligere torsdag at det pågikk skyting utenfor borgermesterens kontor i den kasakhstanske byen.

Også nyhetsbyrået AFP siterer ulike medier på at et titall demonstranter er drept.

Minst åtte personer fra kasakhstanske sikkerhetsstyrker hadde inntil tirsdag omkommet som følge av massedemonstrasjonene i landet, ifølge innenriksdepartementet.

De åtte skal ha vært enten politifolk eller soldater fra nasjonalgarden.

Det har vært store uroligheter i landet siden 2. januar, da demonstranter tok til gatene for å protestere mot en skarp økning i prisen på drivstoff. Samtidig ses demonstrasjonene i sammenheng med en større misnøye over et autoritært politisk regime.

Demonstranter angriper en politibil i Almaty 4. januar.

Over 1000 skadede

Kasakhstans helsedepartement melder at over 1000 mennesker er skadet i løpet av de siste dagenes uro.

– Mer enn 1000 mennesker er skadet i kjølvannet av uro i forskjellige regioner av Kasakhstan. Nær 400 av dem er på sykehus, og 62 personer får intensivbehandling, sier visehelseminister Azhar Guiniyat ifølge de russiske nyhetsbyråene Tass og Interfax.

Det er innført en to uker lang unntakstilstand og militære tropper med pansrede kjøretøy er satt inn mot demonstrantene.

Nyhetsvideoer fra byen fra Tass viser bevæpnede soldater som rykker frem til fots, mens de stadig avfyrer sjokk- og tåregassgranater, og avfyrer håndvåpen.

Videoer i sosiale medier viser også plyndrede butikker, bygninger i brann, skyting fra automatvåpen og innbyggere som skriker i frykt. Internett i landet har de siste dagene tidvis blitt stengt ned.

Presidenten i Kasakhstan, Kassym-Jomart Tokajev, omtaler demonstrantene som «terrorister» og hevder at mange av dem har fått opplæring i utlandet.

Myndighetene omtaler operasjonen mot demonstrantene som antiterror, skriver Interfax.

Kasym-Jomart Tokayevs gjentatte oppfordringer om å bevare roen er blitt ignorert. Tidlig torsdag sa presidenten i en TV-sendt tale at han har bedt den russisk-ledede sikkerhetsalliansen CTSO om hjelp til å bekjempe det han kaller «terroristgrupper» som har «fått omfattende opplæring i utlandet».

Det har vært rene gatekamper i Almaty de siste dagene. Bygninger og kjøretøyer er satt i brann.

Den kollektive sikkerhetspakten CSTO er en militær allianse mellom Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Russiske soldater på plass

CTSO opplyste torsdag morgen at de hadde sendt soldater til landet.

– Fredsbevarende styrker fra CTSO er sendt til Kasakhstan for en avgrenset tidsperiode for å normalisere situasjonen, heter det i en uttalelse fra organisasjonens sekretariat.

Ifølge uttalelsen er det soldater fra Russland, Hviterussland, Armenia, Tadsjikistan og Kirgisistan som er sendt til Kasakhstan.

I uttalelsen spesifiseres det ikke hvor mange soldater som er sendt, men de russiske styrkene inkluderer fallskjermsoldater, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Deres oppdrag er å beskytte viktige statlige og militære fasiliteter og bistå politistyrkene med å stabilisere situasjonen.

Soldatene er allerede i gang med oppdraget, heter det i uttalelsen.

Kazakhstan har 19 millioner innbyggere, og var inntil 1991 en del av Sovjetunionen. Landet ligger i Sentral-Asia og grenser til Russland, Kina, Turkmenistan, Kirgisistan og Usbekistan. Det grenser også til Kaspihavet. Landet er verdens niende største, målt etter areal.

Ordførerens kontor i Almaty er blant bygningene som ble angrepet av demonstrantene.

President fikk hovedstaden oppkalt etter seg

16. desember 1991 erklærte landet seg som selvstendig nasjon. Nursultan Nazarbajev, som var kommunistleder fra sovjettiden, var eneste kandidat som stilte til valg og ble utnevnt til president. Han klynget seg til makten i 29 år, gjennom blant annet strikt kontroll av maktapparatet og landets medier.

Store ressurser av olje, gass og mineraler gjorde etter hvert Kasakhstan til det rikeste av landene i Sentral-Asia under presidentens ledelse, og økonomien har i mange år vært relativt stabil.

Landet ble i 2021 rangert som nummer 155 av 180 land på pressefrihetsindeksen til organisasjonen Reportere uten grenser.

I 2019 kunngjorde Nazarbajev helt uventet sin egen avgang.

Det skjedde etter mange år med intern misnøye i landet og internasjonal kritikk om undertrykkelse og overgrep mot opposisjonelle.

Kassym-Jomart Tokayev fra det styrende Nur Otan-partiet vant presidentvalget samme år med 71 prosent av stemmene. Valget ble kritisert av en rekke internasjonale organisasjoner som observerte valgkampen og gjennomføringen av valget.

Samme dag som Tokayev inntok presidentsetet foreslo han at landets hovedstad, Astana, skulle skifte navn til Nur-Sultan for å ære den avgåtte presidenten. Dette ble godkjent av nasjonalforsamlingen samme dag.