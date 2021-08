By etter by faller i Afghanistan. Hvordan klarer Taliban å ta makten så raskt?

De afghanske regjeringsstyrkene klarer ikke å hindre at Taliban rykker inn i by etter by. Snart står det endelige slaget om hovedstaden Kabul. Norge har stengt ambassaden.

En Taliban-kriger holder vakt for afghanske regjeringssoldater som har overgitt seg i Ghanzi. Torsdag tok Taliban kontroll over byen sørvest for Kabul.

– Jeg er i Kandahar, i Talibans emirat, sier 41 år gamle «Abdul» over telefonen og ler nervøst.

Han er født og oppvokst i storbyen. Nå er det de ekstreme islamistene som regjerer der. Av sikkerhetsgrunner ber han derfor om å være anonym.