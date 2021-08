– Det var kaos i gatene – plutselig ble det helt stille

Nordmannen Terje Watterdal forteller om forlatte politiposter og stillhet i Kabuls gater. Selv håper han på å komme ut av landet snart.

Terje Watterdal fra Tønsberg har bodd i Kabul siden 2013. Nå håper han på at han får komme hjem i uken som kommer.

15. aug. 2021 22:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg skulle etter planen reise til Norge tirsdag og måtte derfor ta koronatest søndag. Da var det helt kaos i gatene. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Vi valgte da å gå istedenfor å kjøre bil. Med tanke på sikkerhetssituasjonen i Kabul, så er det ikke så fristende, men vi hadde ikke noe valg på grunn av kaoset.

Det sier Terje Watterdal. Han er landdirektør i Afghanistankomiteen. Siden 2013 har han bodd i Kabul. Få timer etter trafikkaoset på formiddagen, la han merke til stillheten tok over.

– Ved 14–15-tiden ble det helt stille i gatene. Det pleier å være mye trafikk i området der jeg bor, men nå er det ikke noe liv, sier Watterdal på telefon fra Kabul.

Sent lørdag kveld merket han at noe var annerledes. Da begynte helikoptertrafikken over Kabul å tilta. Omfanget økte vesentlig søndag.

– Helikoptrene har fløyet lavt over her. Det har dirret hos oss. Hunden min Ackack har i hvert fall reagert kraftig på det, humrer Watterdal.

Hunden Ackack reagerer på den store helikoptertrafikken over Kabul søndag.

Han kan fortelle at politiet har forlatt sine poster. Det har også kommet meldinger om plyndring i andre deler av byen. Watterdal har foreløpig ikke sett noe av dette i sitt område.

Får muligens reise ut

Planen er at han og en brite, som er tilknyttet komiteen, skal ta et charterfly med andre vestlige statsborgere til Europa en gang til uken.

– Det blir en litt annerledes hjemreise enn planlagt.

– Har dere nok mat og drikke?

– Ja, vi har sørget for å ha ekstra matvarer. Samtidig synes jeg synd på vanlige afghanere som ikke får tatt ut penger i bankene. Dette samfunnet er basert på kontantøkonomi. I verste fall kan folk som har penger i banken, sulte om få dager, frykter Watterdal.

Køene var lange utenfor bankene i Kabul søndag formiddag.

Selv hadde han søndag vært ute en gang også på ettermiddag, men hadde ikke sett Taliban-soldater i gatene.

Tror kvinnene får det verre

Forrige gang Taliban styrte landet, fikk ikke jenter tilgang til utdanning og kvinner måtte brukt burka. Watterdal frykter at kvinnene vil miste flere rettigheter når Taliban har kontroll over Kabul.

– Kvinner med ledende administrative stillinger som for eksempel i statsapparatet og i bankvesen vil få det vanskelig. Også kvinner med jobber i mediene vil få problemer. Samtidig tror vi at kvinner innenfor helse og utdannelse ikke vil få det like strengt. Det er fordi Taliban forstår at de må ha kvinner blant helsearbeidere og undervisningspersonell.

Sent søndag kveld ble det observert røyk ved USAs ambassade i Kabul.

Watterdal tror likevel at det blir færre offentlige henrettelser med Taliban denne gangen sammenlignet med da de styrte for 20 år siden.

– Det blir nok en streng praktisering av sharia, men jeg tror at de nå forstår at offentlige henrettelser er dårlig PR, mener Watterdal.

I dag får nesten 200.000 barn og unge utdannelse på skoler som Afghanistankomiteen har ansvaret for i samarbeid med lokale myndigheter, mange av disse er i Talibanstyrte områder.

– Flere jenter som går på helsefag, kommer fra områder der Taliban har styrt lenge. Det er et tegn på at de vil ha kvinnelige helsearbeidere. Samtidig er det ikke sikkert at den mest liberale fløyen får plass i en fremtidig regjering. Derfor er det vanskelig å si hvordan det til slutt blir, men vi må aldri miste håpet.