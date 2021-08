Fly med 84 evakuerte fra Afghanistan har landet i Danmark

De siste dagene har det landet flere flyvninger med evakuerte fra Afghanistan i Danmark.Dette bildet viser flyet som fraktet 14 evakuerte nordmenn onsdag.

Et SAS-fly med 84 evakuerte fra Afghanistan har torsdag morgen landet i København. Flyet har fraktet gruppen fra Dubai til den danske hovedstaden.

NTB-Ritzau

19. aug. 2021 08:15 Sist oppdatert nå nettopp

Primært er det lokalt ansatte og tolker som har arbeidet for den danske stat, samt deres familier, som var om bord på flyet, bekrefter utenriksdepartementet i Danmark.

Islamabad i Pakistan fungerer som base for Danmarks evakuering fra Afghanistan. SAS-flyet landet mandag i Islamabad, der de 84 evakuerte var blitt samlet, og fløy videre til Dubai onsdag kveld.

Røde Kors skaffer senger

På Kastrup flyplass utenfor København står Røde Kors klar til å ta imot de evakuerte når de kommer fram.

– Vi har et opplegg som gir afghanerne som nå kommer til Danmark, en god mottakelse og sørger for at noen kan hjelpe dem med en varm seng og det mest nødvendige, sier Andres Ladekarl i Dansk Røde Kors.

Også dansker, eller personer med dansk tilknytning, skal evakueres fra Afghanistan.

– Vi har en liste over danske statsborgere eller andre med lovlig opphold i Danmark. Den siste listen er på opptil 70 mennesker, sa utenriksminister Jeppe Kofod onsdag.

Stor usikkerhet kan være knyttet til departementets oversikt over dansker i Afghanistan og det reelle tallet kan være langt høyere, understrekes det. Dessuten kan personer fra denne listen med 70, være blant de 84 som natt til torsdag var på vei til Danmark.

Ifølge sporingstjenesten FlightRadar24 var flyet med de 84 ventet å lande mellom klokken 7 og 7.30 torsdag morgen.

Har hjulpet Norge

Søndag tok Taliban kontrollen over Afghanistans hovedstad Kabul, noe som har ført til en storstilt evakuering av blant annet vestlige ambassadeansatte og afghanere.

Danmark har bistått Norge med evakuering. Tirsdag kveld ble 15 personer sendt med et fly fra Islamabad til København. Om bord var det 14 nordmenn og en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Danmark. De 14 ankom Norge onsdag. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekreftet da at fem av dem var fra Norges ambassade i Kabul og ni fra Forsvarets sanitet.