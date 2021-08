USA frykter mulige IS-trusler mot amerikanere i Kabul

USA er tvunget til å finne nye måter å bringe folk til flyplassen i Kabul på, som følge av mulige trusler fra ekstremistgruppen IS mot amerikanere i Afghanistan.

Et amerikansk fly på Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul.

21. aug. 2021 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

USAs ambassade ba lørdag amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen med mindre de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndighetspersoner.

Begrunnelsen er «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene», ifølge et varsel sendt ut lørdag. For to dager siden ba ambassaden amerikanere om å reise til flyplassen dersom de selv vurderte det som trygt.

Lørdag kveld melder nyhetsbyrået AP at mulige trusler fra IS mot amerikanere gjør at det amerikanske militæret må finne nye måter å få folk som skal evakueres, frem til flyplassen på.