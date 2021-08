Taliban søker verdens anerkjennelse. Den kan det godt hende de får.

Da Taliban styrte Afghanistan sist, ble de kun anerkjent av tre land. Men i en verden som er mindre opptatt av menneskerettigheter, kan Taliban lykkes bedre.

Taliban-soldater patruljerte onsdag i bydelen Wazir Akbar Khan i Kabul.

Da Taliban tok makten i Afghanistan første gang, i 1996, ble de kun anerkjent av Pakistan, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. For resten av verden var de en pariastat.

Taliban anno 2021 ivrer for å fremstå som noe annet enn sitt gamle jeg. De har skjønt at de må vise seg fra sin beste side for å få verdens anerkjennelse.