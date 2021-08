Stefan Löfven går av som svensk statsminister. Han har flere mulige arvtagere.

Den overraskende nyheten kom søndag formiddag. Löfven sier han gir seg i løpet av høsten, under ett år før neste valg.

Stefan Löfven kom med nyheten da han holdt sin sommertale søndag.

Søndag formiddag kom Sverige statsminister Stefan Löfven med en nyhet som tok mange svensker på sengen.

– Jeg vil forlate vervet mitt som partileder på partikongressen i november og deretter også be om å bli avløst som statsminister, sa Löfven (64) i sin sommertale søndag.

Tidligere har alle ventet at han ville sitte til over neste valg.

Beslutningen kommer etter en lengre modningsprosess, sier statsministeren, som har vært partileder for Socialdemokraterna i nesten ti år, og statsminister siden 3. oktober 2014.

Vil unngå spekulasjoner

Löfven sa at det var best for partiet og for landet om de fikk en ny partileder på plass før neste valg. Han sier at en ny partileder vil gi partiet og arbeiderbevegelsen ny energi.

– Det handler om å ha en partileder som velgerne vet kommer til å være partileder og statsministerkandidat i lang tid. Hvis ikke, ville en stor del av valgkampen handle om hvor lenge jeg ville sitte, sa Löfven.

Det blir først under Socialdemokraternas partikongress i november Löfven gir seg som partileder, og dermed også som statsminister.

Overrasket

Nyheten kom overraskende på svenske kommentatorer. Statsviter Jenny Madestam sier til Expressen at hun er overrasket over at Löfven velger å gå av så kort tid før valget.

Hun sier at det lenge har vært diskutert når han ville gå av. Men de fleste trodde det ville skje etter neste Riksdagsvalg, som er i september 2022.

Samtidig peker Madestam på at det har vært intern kritikk mot Löfvens politiske linje. Han er blitt kritisert for å ha gått med på for mye sentrumspolitikk, og at venstrefløyen vil han en dreining.

Men det har ikke vært noen åpen kritikk mot Löfven. SVTs kommenator Mats Knutson kaller derfor avgangen «helt uventet».

Men samtidig peker han på alle problemene regjeringen har hatt og har i vente, og at det kan være en forklaring.

Overlevde regjeringskrise med et nødskrik

Nyheten kommer nemlig bare uker etter at det var regjeringskrise i Sverige. Stefan Löfven måtte av etter at et mistillitsforslag mot ham fikk flertall i juni. Det var imidlertid ikke flertall for noe annet regjeringsalternativ og Löfven kunne starte en ny regjeringsperiode med samme samarbeidspartnere 9. juli, med svært knapp margin.

Löfven, som har klart å overleve mange politiske kriser, står imidlertid overfor en vanskelig høst. Ingen vet hvordan regjeringen skal få flertall for et budsjett i høst. Arvtageren arver altså en vanskelig politisk situasjon.

Löfven har vært partileder i nesten ti år. Nå starter jakten på hans etterfølger.

Vanskelig politisk situasjon

Den tidligere sveiseren og fagforeningstoppen har ledet mindretallsregjering bestående at Miljöpartiet og Socialdemokraterna siden 2014.

Etter riksdagsvalget i 2018 var det svært vanskelig å danne ny regjering siden ingen av de tradisjonelle blokkene hadde flertall. Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, som ingen ville samabeide med, var blitt tredje største parti.

Etter flere måneder med sonderinger høsten 2018, klarte Löfven å danne en mindretallsregjering med støtte av de to borgerlige partiene Centerpartiet og Liberalerna. Da ble Löfven kritisert for å ha gått med på mye borgerlig politikk.

Etter mistillitskrisen i sommer sa dessuten Liberalerna at de nå vil ha en borgerlig regjering og ikke lenger føler seg bundet av avtalen med Socialdemokraterna.

Når Löfven går av, vil også regjeringen gå av. Da blir det altså en ny runde om å få etablert ny regjering.

Finansminister Magdalena Andersson har tidligere vært nevnt som en mulig arvtager til Stefan Löfven.

Blir hun første kvinnelige statsminister?

Det er ikke klart hvem som overtar etter Löfven, men han opplyser om at han vil gi sin etterfølger «de aller beste forutsetningene».

Finansminister Magdalena Andersson (54) nevnes av de fleste som en het kandidat. Hun skal være ønsket av partiledelsen, ifølge politisk kommentator Lena Mellin i Aftonbladet.

Kommentator Ewa Stenberg i Dagens Nyheter er ikke i tvil om at Magdalena Andersson er Löfvens utpekte kronprinsesse. I sin sommertale kalte også Löfven henne for verdens beste finansminister.

I så fall vil hun også kunne bli Sveriges første kvinnelige statsminister. Andersson regnes som et stødig kort og som svært kvalifisert til jobben etter å ha styrt Sveriges finanser gjennom en av de verste økonomiske kriser på lang tid. Hun er utdannet økonom og har lang fartstid i partiet og finandepartementet.

Men også innenriksminister Mikael Damberg (49) og energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman (50) regnes som sterke kandidater. De regnes for å ha sterkere forankring i partiet. Men også andre statsrådsnavn nevnes. Nå skal partiet finne ut hvem de ønsker skal overta som partileder på partikongressen i november.

Anders Ygeman blir nevnt som en mulig kandidat til partiledervervet.

Det samme gjør innenriksminister Mikael Damberg.

Partiledernes reaksjoner

Søndag formiddag fikk den avtroppende statsministeren godord både fra politiske støttespillere og motstandere.

– Takk Stefan for sterkt lederskap og et svært godt samarbeid over flere år.

Det skriver talsperson for Miljöpartiet, Per Bolund, som videre peker på stegene de sammen i regjering har tatt mot at Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsland.

Kristendemokraternas partileder, Ebba Busch, tar også til Twitter for å si kommentere statsministerens kommende avgang.

– Politikere som Löfven, som har jobbet hardt og ment vel, fortjener en stor takk, skriver hun.

Hun mener likevel Sverige «fortjener bedre», og skriver at det er «åpenbart at Socialdemokraterna mangler evnen til å løse problemene Sverige står overfor».

Også lederen av Centerpartiet, Annie Lööf, takker Löfven for innsatsen.

Hun skryter også av Löfvens personlige egenskaper.

– Uten hans personlige egenskaper og lydhørhet ville samarbeidet mellom våre partier vært langt mer komplisert. Tusen takk for din innsats som Sveriges statsminister.