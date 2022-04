Russlands tidligere president vil «bygge et åpent Eurasia – fra Lisboa til Vladivostok»

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev skriver i et langt innlegg på Telegram at massakren i Butsja er falsk, og at Russlands mål går lenger enn bare Ukraina.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev.

NTB

6. apr. 2022 07:46 Sist oppdatert 29 minutter siden

Russland har den siste måneden drept tusenvis av sivile i Ukraina, etter at de invaderte landet 24. februar. De siste dagene har bilder av likviderte sivile i Kyiv-forstaden Butsja sjokkert en hel verden. Samtidig forsetter russiske ledere å forsvare krigshandlingene i nabolandet.

– Målet om avmilitarisering og avnazifisering av Ukraina er for fremtidige ukrainske generasjoners skyld og for å skape muligheten for endelig å bygge et åpent Eurasia – fra Lisboa til Vladivostok, skriver Medvedev.

Eurasia er navnet på de to kombinerte verdensdelene Asia og Europa, der Lisboa ligger lengst mot vest.

I innlegget skriver ekspresidenten også i lange trekk om det han kaller ukrainsk propaganda. Blant annet mener han at massakren av sivile i Butsja er oppdiktet. Medvedev slutter seg også til en rekke andre profilerte russere som kaller ukrainere nazister og anti-russiske. Han mener Ukraina ikke har noen egen nasjonal identitet.

Medvedev var president i Russland fra 2008 til 2012, før han «byttet jobb» med Vladimir Putin og satt som statsminister frem til 2020. I dag er han viseformann i det russiske sikkerhetsrådet.

Innlegget føyer seg inn i flere tekster som tar for seg Russlands videre planer knyttet til angrepskrigen i Ukraina.

Det statskontrollerte nyhetsbyrået RIA Novosti publiserte nylig en tekst der det foreslås «total utrenskning», noe som blant annet innebærer å likvidere alle militære i Ukraina og drepe eller fengsle meningsmotstandere.

Det foreslås også å innføre total informasjonskontroll og full ideologisk undertrykkelse.