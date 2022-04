Nye spekulasjoner om Putins helse

Skjuler Vladimir Putin et alvorlig helseproblem, eller er han en kjernesunn alfahann som bare har mange leger rundt seg? Spekulasjonene har nådd russiske medier.

Bildene av machopresidenten spres av propagandamaskineriet hans. Men de forteller ikke om alle fallene.

1. apr. 2022 13:38 Sist oppdatert nå nettopp

I sovjettiden var «kremlologi» en slags vitenskap. Vestlig etterretning forsøkte å forstå hva som skjedde bak Kremls murer i Moskva. Amerikanske CIA og andre etterretningstjenester brukte medisinske eksperter som så etter sykdomstegn hos de aldrende herrene i politbyrået.

Denne tradisjonen har fått nytt liv med president Vladimir Putin. Er det oppblåste ansiktet hans et varsel om tung medisinering? Eller er det bare Botox for å fjerne rynker?

Hva slags medisinske eksperter følger ham på reiser? Hvorfor er han så redd for smitte at han bruker latterlig lange møtebord?

Spekulasjonene er mange om varige skader etter alle fallene fra hesteryggen, på judomatten og under hockeykamper. Har han kreft? Hvorfor er det så mange spesialister på kreft rundt ham?

Følges av leger

De russiske nettavisene Proekt og Meduza har gravet i det man vet og tror om Putins helse. Artiklene deres er spekulasjoner som ikke kan bekreftes. Men når presidenten er på reiser, får man innsyn i hvem som er med i følget.

For fem år siden hadde han vanligvis med seg fem leger. De siste årene har det økt til i gjennomsnitt ni leger. Han har påfallende ofte med seg en ekspert på kreft i skjoldbruskkjertelen.

I tillegg kommer nevrokirurger og andre spesialister.

Machomann med mange fall

Den 4. november 2012 skulle Putin og en lang rekke religiøse ledere legge ned blomster på et minnesmerke. Mange tilstedeværende la merke til at presidenten haltet og ikke så bra ut. Spekulasjonene økte da Putins propagandaapparat bare ga ut fotografier og ikke video.

Men den russisk-ortodokse kirken fanget tydeligvis ikke opp signalet. Den la ut film av den haltende presidenten på hjemmesiden sin.

Proekt spekulerer i at haltingen kan skyldes et fall fra hesteryggen. Ryktene om disse fallene har virret lenge. For et år siden bekreftet presidenten i alle fall ett slikt uhell.

– De filmet meg mens jeg trente. Da stanset hesten rett før et hinder og jeg gjorde saltomortale, bokstavelig en saltomortale, fortalte Putin til nyhetsbyrået Tass.

Han sa ikke når dette skjedde og hevdet at fallet gikk helt greit. Videofotografen tilbød seg med en gang å slette filmen. Presidenten hevder at han sa det ikke var nødvendig.

Presidenten gikk av isen for egen maskin, men kan ha slått seg mer enn han ville innrømme.

Hockeytakling

Den 7. oktober blir Putin 70 år gammel. Fortsatt gjør de offisielle mediene en solid jobb for å fremstille ham som kjernesunn. Bilder av fisketurer, riding og ishockey er en del av propagandaen som skal forsikre befolkningen om at de er i trygge hender.

Men det går ikke alltid like bra. I 2017 spilte han en oppvisningskamp med ishockeylaget sitt. Hockeylegenden Pavel Bure kræsjet inn i presidenten. Putin kom seg av isen for egen maskin, men etter sigende gul og blå.

Proekt skriver at det raskt dukket opp en kirurg som er spesialist i alvorlige skader.

Putins lag vant for øvrig kampen 17–6, omtrent slik de pleier.

Hjortehorn og tarmskylling

En av Putins nærmeste venner er forsvarsminister Sergej Sjojgu. Han er fra grenselandet mot Mongolia og vokste opp med alternativ medisin. Ifølge mediene overbeviste han presidenten om å prøve noen tradisjonelle kurer som både skal utsette alderdom og forebygge sykdom.

En av dem er å ta bad i et brygg som i all hovedsak består av hjortehorn.

Det finnes ikke noe som helst vitenskapelig belegg for at badene har positiv effekt.

Presidenten skal også ha besøkt et senter som spesialiserer seg i tarmskyllinger.

Avisene skriver at denne interessen for alternativ medisin er påfallende, med tanke på at presidenten har mange godt utdannede leger i sin nærmeste familie.

Virus måtte fly langt om de skulle smitte de to presidentene.

Smittefrykt og isolasjon

Putin har åpenbart vært redd for å bli smittet av covid-19-viruset. Han krever at alle som skal møte ham, isoleres i to uker.

I tiden før angrepet på Ukraina forsøkte flere vestlige statsledere å snakke Putin til fornuft. De møtte en president som holdt behørig avstand.

Bildene fra møtet med Frankrikes Emmanuel Macron vakte latter, men viser også en russisk president som tar helsen sin på alvor. Møtebordet var seks meter langt.