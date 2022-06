To amerikanske fremmedkrigere forsvunnet i Ukraina. Kan være tatt av russerne.

De to er veteraner fra USAs væpnede styrker. Nå frykter familiene deres at Andy Huynh og Alexander Drueke er tatt til fange av russerne.

Alexander Drueke og Andy Huynh kan ha blitt tatt til fange av prorussiske styrker.

Familiene til de to amerikanske soldatene Alexander Drueke (39) og Andy Huynh (27) sier mennene er forsvunnet i Ukraina. De frykter at de er blitt tatt til fange av prorussiske styrker. Det melder den amerikanske TV-stasjonen CBS News.

Den britiske avisen The Telegraph har meldt at de to er blitt tatt til fange ved Kharkiv i det østlige Ukraina.

De to vil i så fall være de to første amerikanerne som er blitt tatt til fange i løpet av Ukraina-krigen.

Det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter overfor Military.com at de er klar over medierapporter om at to amerikanske borgere og frivillige i Ukraina er blitt tatt til fange.

Hverken familiene deres eller amerikansk UD har fått bekreftet at de to er blitt tatt til fange. Men russiske soldater har på sosiale medier hevdet at de to amerikanerne nå er deres fanger.

Avbildet med hendene bundet bakpå ryggen

Den russiske krigskorrespondenten Sasha Kots har lagt ut bilder på nettet som tilsynelatende viser Drueke og Huynh. På bildet kan man se dem sittende på lasteplanet på det som ser ut til å være en militær lastebil. De er bakbundet og ser livredde ut.

De to skal altså ha blitt tatt til fange ved Kharkiv. Dette er en del av fronten i det østlige Ukraina der ukrainerne har vært på offensiven den siste tiden. Men russerne har til tider kjempet hardt imot.

Lenger sørøst ved Donbas, er det russerne som har hatt initiativet de siste ukene.

De to britene Aiden Aslin (til venstre) og Shaun Pinner (til høyre) og marokkaneren Saaudun Brahim (i midten), i en rettssal i Donetsk. Dette er en by som styres av prorussiske ukrainere. Bildet er tatt 9. juni.

To briter og en marokkaner dømt til døden

Fra før er de to britiske fremmedkrigerne Aiden Aslin (28) og Shaun Pinner (48), samt marokkaneren Saaudun Brahim dømt til døden i den selverklærte republikken i Donetsk.

Britiske myndigheter har protestert heftig, men dommene er blitt opprettholdt.