Israel vil bygge 1.300 nye bosetterboliger på okkupert palestinsk land

Israel gir grønt lys til planer om å bygge over 1.300 nye boliger i bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden.

Arbeidere i sving på en byggeplass for bosetningen Givat HaMatos i Jerusalem i fjor.

NTB-AFP-AP

8 minutter siden

Bolig- og byggedepartementets kunngjøring vakte umiddelbar fordømmelse fra palestinere, fredsaktivister og nabolandet Jordan.

De 1.355 nye boligene kommer i tillegg til over 2.000 boliger som ifølge forsvarskilder skal godkjennes for bosettere på Vestbredden. Forsvarsdepartementet ventes å gi endelig godkjenning i løpet av de neste dagene.

USAs utenriksdepartement har uttrykt bekymring over de varslede byggeplanene i de ulovlige bosetningene.

Talsmann Ned Price ba fredag Israel og palestinerne «avstå fra ensidige skritt som kan øke spenningen og undergrave innsatsen for å fremme en fremforhandlet tostatsløsning» på konflikten.

Peker på USA

Nærmere 700.000 israelske bosettere bor i over 200 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Israel har okkupert Vestbredden siden seksdagerskrigen i 1967 og har full administrativ kontroll over store deler av territoriet som huser over 2 millioner palestinere.

Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh ber verdens land, og spesielt USA, om å «konfrontere» Israel med utvidelsen av bosetninger, som han kaller aggresjon mot det palestinske folk.

Fordømmelse

Israels statsminister Naftali Bennett, som tidligere ledet en lobbygruppe for bosettere, er imot opprettelsen av en palestinsk stat.

Naftali Bennett, som ble statsminister i Israel i sommer, har utelukket å holde noen formelle fredssamtaler med den palestinske selvstyremyndigheten i sin regjeringstid.

Jordan, en viktig sikkerhetspartner som Bennett har forsøkt å bedre forholdet til, fordømmer søndagens kunngjøring og kaller den et brudd på folkeretten.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

«Annektering»

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Den israelske organisasjonen Peace Now sier regjeringens siste beslutning beviser at Bennetts regjeringskoalisjon, som tok over for Benjamin Netanyahu i juni, ikke står for endring.

– Regjeringen fortsetter åpenbart Netanyahus praksis med de facto annektering, sier Peace Now.

Ber venstresiden våkne opp

Organisasjonen ber Bennetts venstreorienterte regjeringspartnere, Labor og Meretz, om å «våkne opp og kreve at den forrykte byggingen i bosetninger stanser umiddelbart».

Palestinere demonstrerer jevnlig mot bosettere som tar over palestinske områder. De blir da møtt med tåregass og skudd fra israelske soldater, og det er jevnlige dødsfall og skader som følge av konfrontasjonene. Bildet er tatt ved Beita i sommer,

Bennett har utelukket å holde noen formelle fredssamtaler med den palestinske selvstyremyndigheten og sier han foretrekker å konsentrere seg om å bedre økonomien.

De nye bosetterboligene skal fordeles på sju bosetninger på Vestbredden. Byggetillatelsene kommer etter at Israel nylig ga godkjenning til at 4.000 palestinere kunne registrere seg som innbyggere på Vestbredden. Det er første gang det har skjedd på 12 år.

Tidligere norske utenriksministre, nå sist Ine Eriksen Søreide (H), har gjentatte ganger slått fast at bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og et hinder for en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne.