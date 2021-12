Dronning Elizabeth: I år forstår jeg ekstra godt hvor vanskelig julen er for alle som har mistet noen

Dronningen av England var mer personlig enn vanlig i årets juletale, der hun snakket om sorgen over mannen hun var gift med i 73 år.

Dronning Elizabeth av England hyllet sin avdøde mann under juletalen til folket.

7 minutter siden

Hvert år, uten unntak, taler dronning Elizabeth til det britiske folket 1. juledag. Denne julen blir annerledes for dronningen, som i april ble enke da hennes ektemann prins Philip (99) døde.

– Julen kan være vanskelig for alle som har mistet sine kjære. I år forstår jeg ekstra godt hvorfor, sa hun.

Hun beskrev prinsen som «sin elskede».

– Det rampete, spørrende glimtet var like klart på slutten som da jeg så ham den første gangen. Men livet består av både endelige avskjeder og første møter, sa dronningen.

Paret var gift i 73 år, og dronningen sa hun hadde funnet trøst i de mange hyllestene av hans liv og arbeid hun har mottatt etter hans død. Dronningen har tidligere beskrevet prinsen som sin styrke og støtte i alle år. Under årets juletale hadde hun på seg samme brosje som hun bar på bryllupsreisen, og hadde et bilde av prinsen og seg selv på bordet ved siden av seg under talen.

Dronning Elizabeth giftet seg med prins Philip i 1947. Prinsen ga opp sin maritime karriere da Elizabeth overtok tronen samme år.

Nevnte ikke Meghan og Harry

Dronningen snakket om gleden over å ha fått fire nye oldebarn dette året, men nevnte ikke prins Harry, Meghan Markle eller sin skandaliserte sønn prins Andrew med et ord. De andre familiemedlemmene dukket opp i klipp fra kongelige begivenheter gjennom året. Prins William og hertuginne Kate feirer julen i år sammen med Kates familie, og er derfor ikke sammen med dronningen.

For bare noen få dager siden bestemte dronningen at hun ikke ville feire julen på Sandringham slott slik kongefamilien har pleid å gjøre, men at hun ville bli på Windsor Castle. Dronningen gjør dette på grunn av koronasituasjonen, hun mente det ville være for risikabelt for både familien og de ansatte å pakke sammen alt for å reise til Sandringham i Norfolk.

Dronningen feiret i mange år julen på slottet Windsor da hennes egne barn var små, men siden 1988 har kongefamilien feiret på Sandringham slott helt til smittevern-hensyn satte en stopper for det i år.

Talen spilles inn lille julaften, og i år var det knyttet spenning til monarkens helse. Den 95 år gamle dronningen var innlagt på sykehus i oktober, men innspillingen av den tradisjonelle juletalen gikk som planlagt.

For mange briter er det tradisjon å følge dronningens tv-sendte juletale til folket.

Spøkefulle gaver

Den årlige talen er bare en av mange kongelige tradisjoner i julen, som også består av spøkefulle gaver og servering av kalkun. Uansett hvor kongefamilien tilbringer julen, er tradisjonene alltid de samme. Gavene deles ut på kvelden 24. desember, og er vanligvis mer humoristiske enn ekstravagante. Prins Harry ga en gang sin bestemor, dronningen, en dusjhette med påskriften «Ain´t life a bitch!».

Hva dronningen fikk til jul i år er foreløpig ikke kjent.

I februar skal britene feire at dronning Elizabeth har regjert i 70 år. Dronningen snakket om platinum-jubileet i talen, og sa hun håpet det ville bli en tid for fellesskap og tilbakeblikk på de enorme endringene som har skjedd i samfunnet på de syv tiårene.