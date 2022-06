Prinsebarna lager kaker til siste jubileumsdag. Venter millioner til folkefest i Storbritannia

Den siste dagen av dronning Elizabeths 70 års jubileum markeres med folkefest og parade. Hertuginne Kate og oldebarna har laget muffins til gatefest.

Prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte med mamma hertuginne Kate baker kake til gatefest i Cardiff.

18 minutter siden

Søndagen markerer slutten på fire dagers feiring av dronning Elizabeths 70 år på tronen.

Over ti millioner mennesker over hele Storbritannia er ventet å delta i gatefester og lunsjer for å feire verdens eldste og lengst regjerende monark.

Og mange har forberedt seg med å bake flagginspirerte muffins og kaker. Noen av de ivrige bakerne er dronningens oldebarn. Hertuginne Kate har lagt ut en bildeserie av ivrige kakebakere som lager muffins med variert topping til en gatefest i Cardiff i ettermiddag.

– Håper dere liker kakene, skriver hertuginne Kate i meldingen der hun og de tre barna deltar i baking og pynting.

Spektakulær parade

Senere i dag vil en parade gå gjennom Londons gater, med dronningens eskorte, men uten dronningen. Ruten vil ligne den dronning Elizabeth tok etter kroningen i 1953 og starter halv fire norsk tid.

Over ti tusen personer deltar i paraden skriver flere britiske nettaviser. Den første delen blir en spektakulær militærparade med 1750 mennesker og 200 hester.

Deretter går det over i et arrangement som feirer syv tiår med kultur, musikk og mote. Det er også ventet bilkortesjer og sportsstunts underveis i paraden. Flere såkalte «nasjonalskatter» skal delta i arrangementet, noen av de som er bekreftet er Ed Sheeran, Sir Cliff Richard og Dame Shirley Bassey.

Jentegruppen Spice Girls derimot har antydet at de ikke opptrer ifølge britiske medier.

Paraden ender ved Buckingham Palace der nasjonalsangen blir fremført.