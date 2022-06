Boris Johnson blir sittende, men er kraftig svekket

De 359 konservative parlamentsmedlemmene har sagt sitt. Han overlevde. Men mer enn fire av ti ønsket ham bort.

Sir Graham Brady annonserer resultatet av avstemningen om mistillit mot Boris Johnson i parlamentet mandag kveld. Johnson overlevde – men med overraskende svak støtte.

6. juni 2022

Boris Johnson har dermed tillit blant sine egne og blir ikke felt. Men regnet i prosent fikk han bare støtte fra 58,8 prosent av partifellene, mens hele 41, 2 prosent ikke ønsker ham.

Johnson blir dermed sittende både som partileder og statsminister. I hvert fall i første omgang. Men på et syltynt grunnlag.

Skadeskutt vinner

Som Chris Mason, politisk redaktør i BBC oppsummerte:

– Han vant i tall. Men – se på de tallene: Vi vet at 148 parlamentsmedlemmer mener landet ville klart seg bedre uten ham. Og det er 148 parlamentsmedlemmer. Ikke «velgere i drift».

Han henviste til at det var en langt høyere andel enn de som i sin tid prøvde å felle Johnsons forgjenger Theresa May.

– Og hun var ute etter seks måneder, fastslo Mason og fortsatte:

– Tilhengerne hans sier situasjonen er annerledes nå. Men denne situasjonen blir ikke borte.

Spørsmålet nå er hvor skadeskutt Boris Johnson er.

Tidligere statsråd David Gauke sa til BBC at det ville være svært dårlige nyheter for Johnson hvis mer enn 100 stemmer mot ham. Selv spådde han at det ville bli litt flere enn 100.

Det ble altså 148 stemmer – og et nedslående resultat, til tross for «seieren».

Langt verre enn Theresa May

Politisk redaktør Beth Rigby i Sky news har gitt en rask analyse av resultatet når det gjelder tillit til Boris Johnson. Hun sier at til tross for at han vant, er det et «veldig skuffende» resultat for statsministeren, gitt at 40 prosent av hans egne partifeller i parlamentet har sagt at de ikke har tillit til ham.

– Han har gjort det «langt verre» enn forgjengeren Theresa May da hun fikk et tillitsvotum i 2018. Rigby sier at spørsmålet nå er hvordan i all verden Boris Johnsen skal kunne samle partiet og få lovgivning gjennom i parlamentet.

Hun påpeker at det holder at bare 40 parlamentsmedlemmer fra toryene stemmer mot regjeringen i underhuset for å miste flertallet.

Downing Street har fått mye å tenke på i kveld, tilføyer hun. Rigby sier man nå kan få en periode der Boris Johnson fortsatt er statsminister, men uten å ha reell makt.

Kom med fagre løfter

I et møte rett før avstemningen appellerte Johnson intenst til sine parlamentsmedlemmer om å støtte ham. Han lovte både skattekutt og å «lede dem til seier igjen». I 2019 innkasserte Johnson en historisk stor valgseier. Men nå leder Labour på meningsmålingene.

Johnsons støttespillere sørget også for å lekke gode nyheter rett i forkant av avstemningen. Blant annet kommer det, ifølge en kilde i Det konservative partiet, en «plan for vekst». Det ble også varslet en «veldig stor tale om økonomien» og en plan som skulle «tenne drømmen om å eie egen bolig»

Boris Johnson og hans kone Carrie under dronning-jubileet søndag. Populariteten hans, både i eget parti og i folket, er sviktende.

Partygate er det som kunne felt Johnson

Begrepet «Partygate» brukes om en rekke fester Boris Johnson og regjeringsapparatet har arrangert gjennom pandemien. Mange av dem har funnet sted i statsministerboligen 10 Downing Street.

Statsministeren har innrømmet noen av dem. Disse har han beklaget. Andre nekter han for at har funnet sted.

Avsløringene rundt «Partygate» er blitt et vedvarende mareritt for Boris Johnson.

Flere av festene foregikk i perioder med strenge smitteverntiltak.

12 av sammenkomstene er blitt etterforsket av politiet. Bilder fra de ulike sammenkomstene har funnet veien til mediene.

Meningene om Johnson etter avsløringene er svært delte – også blant velgerne. På arrangementene for å feire dronning Elizabeth de siste dagene ble han flere ganger møtt med kraftig, utilslørt buing.

På Twitter nærmest hagler skjellsordene om den «løgnaktige» og «latterlige» statsministeren.