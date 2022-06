Denne betongbygningen på Borneo er ikke en kornsilo. Den er oppholdsplass for en helt spesiell fugl. En fugl som ligger i verdens dyreste rede. Verden Indonesia Her lages «Østens kaviar». Til dem som måtte ha råd.

SEPAKU, BORNEO (Aftenposten): Rike kinesere får ikke nok av fugleredesuppe. Det gir en gyllen ekstrainntekt for en pensjonert lastebilsjåfør på Borneo.

Kristoffer Rønneberg Korrespondent i Asia

18 minutter siden

– Hva sa du? Hæ?

Larmen fra høyttalerne er så øredøvende at det er håpløst å gjennomføre et intervju inne i den store betongbygningen. Fra små høyttalere oppe ved taket i det mørke rommet lyder et evig leven av kvitring og skriking.