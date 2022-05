Nord-Korea er ett av to land uten vaksineprogram. Nå bekrefter de sitt første utbrudd.

Først meldte de om ett positivt tilfelle. Så et helt utbrudd. Like etterpå ble det beordret nedstenging.

En elev blir sprayet med desinfiserende middel før hun får gå inn på skolen i Pyongyang i november.

19 minutter siden

I over to år har koronaviruset herjet over hele verden. Men i diktaturet Nord-Korea, har det ikke vært bekreftet et eneste positivt tilfelle. Før nå.

Det skjedde natt til torsdag norsk tid. Og da en undervariant av omikron ble påvist hos en person fra hovedstaden Pyongyang, begynte ballen å rulle fort. Like etterpå ble det bekreftet at det var snakk om et utbrudd. Prøvene skal være tatt 8. mai, skriver Reuters.

Det er ikke kjent hvor stort utbruddet er, men det er i hvert fall stort nok til å uroe landets diktator Kim Jong-un. Nærmest umiddelbart beordret han nedstenging av byer i hele landet. Statlige nyhetsmedier omtaler det som en «nasjonal nødssituasjon».

Ett av to land uten vaksineprogram

Nord-Korea og Eritrea er de eneste landene i verden som ikke har begynt å vaksinere befolkningen sin, ifølge Financial Times.

Kim Jong-un skal ved flere anledninger ha nektet å motta vaksiner som Verdens helseorganisasjon (WHO) har tilbudt dem gjennom det internasjonale vaksineprogrammet Covax. Nord-Korea har også uttrykt bekymring for sikkerheten til Astra Zeneca-vaksinen og sagt nei til tilbud om vaksiner fra både Russland og Kina.

I Eritrea er det på sin side meldt om koronatilfeller helt tilbake fra da pandemien startet i mars 2020. Ifølge WHO er det bekreftet rundt 10.000 positive prøver og litt over hundre døde.

Koreanske myndigheter har delt dette bildet fra møtet da Kim Jong-un beordret nedstenging av landet natt til torsdag norsk tid.

Frykter nye varianter

Med en befolkning som antas å være så godt som uvaksinert, og et utbrudd av uant størrelse, skriver Washington Post at flere eksperter mener Nord-Korea nå kan bli et episenter hvor nye varianter av viruset kan utvikle seg.

Et større utbrudd kan også bli et problem for Kim Jong-uns regime.

– På grunn av en dårlig vaksinasjonssituasjon, svak testkapasitet og generell helseinfrastruktur – pluss mangelen på intensivavdelinger – er det potensial for mange døde, sier Lim Eul-chul til Reuters. Han er professor i Nord-Korea-studier på Kyungnam Universitet i Sør-Korea.

Det kom også rapporter om at innbyggere i hovedstaden Pyongyang skal ha hamstret i panikk og at det allerede var mangel på varer.

Nord-Korea-ekspert ved Sejong-instituttet i Sør-Korea, Cheong Seong-chang, mener det fort kan bety problemer.

– Med tiden vil Nord-Korea sannsynligvis kunne få alvorlig matmangel. Og som Kina opplever nå, stor uro i befolkningen, sier han.

To land uten positive prøver

Det er nå to land i verden som ikke har registrert en eneste positiv koronaprøve, viser WHOs oversikt.

Det ene er det sentralasiatiske diktaturet Turkmenistan. Landet er blitt kritisert fra flere hold for å skjule koronautbrudd.

Det andre landet er den lille øystaten Tuvalu. Landet ligger mer eller mindre isolert langt ute i Stillehavet. Tuvalu er den tredje minste staten i verden målt i folketall, med sine drøyt 10.000 innbyggere.