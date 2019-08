Skip med migranter på vei til Italia

En dommer i Roma har opphevet innenriksminister Matteo Salvinis dekret som forbød Open Arms å seile inn i italiensk farvann.

Salvini kunngjorde straks at han vil anke kjennelsen og at han vil utstede et nytt dekret med et tilsvarende forbud.

Den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms, som opererer skipet, sier de ikke vil prøve å tvinge seg til havn slik det tyske skipet Sea Watch 3 gjorde. I dette tilfellet ble kapteinen pågrepet og båten beslaglagt.

Både Open Arms og norskopererte Ocean Viking, som har mer enn 350 migranter om bord, har søkt om å få gå til havn. Men både Italia og Malta har avvist forespørslene.