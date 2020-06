Måling: Svenskers tillit til regjeringens koronahåndtering raser

Færre enn halvparten av de spurte – 45 prosent – har tillit til regjeringens evne til å håndtere pandemien, viser en meningsmåling for SVT fra Novus som ble offentliggjort torsdag.

For en måned siden oppga 18 prosentpoeng flere – 63 prosent – at de hadde tillit til regjeringens håndtering.

Direktør Torbjörn Sjöström i Novus mener innbyggernes krav til regjeringen har økt i løpet av de siste par månedene.

– Nå kreves det en helt annen form for håndtering av pandemien, sammenlignet med den krisehåndteringen folk syntes strakk til for et par måneder siden, sier han.

– Åpner opp for kritikk

Sjöström tror også den fallende tilliten til regjeringen betyr slutten for den politiske borgfreden som har rådd under pandemien.

– Tidligere våget man ikke å kritisere regjeringen, men nå har startskuddet gått for koronapandemien som et politisk ladd spørsmål, sier han.

Også tilliten til helsemyndighetene er svekket. 65 prosent av de spurte sier fortsatt at de har tillit til Folkhälsomyndigheten. For en måned siden var tallet 8 prosentpoeng høyere.

Høy tillit til helsevesenet

Dessuten har tilliten til Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har ansvaret for Sveriges kriseberedskap, falt med 9 prosentpoeng – til 48 prosent.

Svenskenes tillit til helsevesenet og skolen er imidlertid mer stabil. Her er tallene henholdsvis 80 og 45 prosent. For en måned siden lå de tilsvarende tallene på 84 og 44 prosent.

Den siste målingen er gjort i månedsskiftet mai-juni, mens den forrige ble gjort i april. Undersøkelsen er basert på 1.104 intervjuer av tilfeldig utvalgte personer.