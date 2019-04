Musk inngikk avtale med finanstilsyn etter Twitter-trøbbel

Sjefen for den kjente elbilprodusenten havet i trøbbel etter at tilsynet mente han brøt en tidligere avtale om at han ikke skulle legge ut villedende informasjon om selskapet på Twitter. Finanstilsynet sa i februar at nye meldinger fra Musk brøt den tinglyste avtalen og at han dermed viste ringeakt for retten.

I en ny avtale har Tesla-sjefen gått med på at han ikke alene kan sende ut informasjon som kan påvirke selskapets aksjekurs. Det inkluderer informasjon om produksjonsplaner og mulige sammenslåinger eller overtakelser. Dersom han skal sende ut slike opplysninger, må han første forhøre seg med en advokat med ekspertise på det aktuelle området.

Avtalen mellom Musk og tilsynet må godkjennes av en dommer før den er gyldig.