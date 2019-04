Ekspert: Orgelet i Notre-Dame helt uskadd etter brannen

Det opplyser orgeleksperten Pascal Quoirin, som har undersøkt orgelet etter brannen for halvannen uke siden. Han kjenner orgelet godt ettersom han restaurerte det for to år siden.

– Etter å ha brukt to timer på instrumentdelen av orgelet, har jeg ikke oppdaget noen skader som kan ha blitt forårsaket av brannen, sier han onsdag.

Hovedorgelet er fra 1203 med hele 8.000 orgelpiper. Orgelet har blitt restaurert flere ganger, men flere av pipene stammer fra middelalderen.

Quoirin sier videre at termometeret som er plassert inne i orgelet, viser at temperaturen på innsiden ikke oversteg 17 grader den dagen katedralen brant. Dermed ble verken orgelpipene eller elektroniske komponenter skadd.

Quoirin anbefaler at instrumentet bør dekkes til med et vanntett trekk for å beskytte det videre, at det tørkes støv hyppig og at det spilles på jevnlig mens arbeidet med å gjenoppbygge katedralen pågår.