Ingen personer skal ha vært i det 16 etasjer høye bygget, opplyser politiet.

Det begynte å brenne i øverste etasje. Høye flammer og tykk, svart røyk steg opp fra taket av bygget.

Brannvesenet opplyser på sine nettsider at brannen ved 23-tiden ikke er under kontroll, og at man forsøker å slukke den nedenifra.

Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Rekker ikke opp

Brannvesenets stigebil når bare opp til 8. etasje ifølge lokalavisen Vimmerby Tidning.

Høyblokken, som har fått navnet Vesterhavsporten, skal ha 134 utleieleiligheter og skulle etter planen ha stått klar ved årsskiftet, ifølge Falkenberg kommune.

Falkenberg er en småby i Halland, mellom Göteborg og Helsingborg på den svenske vestkysten.

Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

En rekke skogbranner

Samtidig har Sverige blitt rammet av en rekke skogbranner, blant annet i Skåne, Jönköping, Småland, Östergötland og Bohuslän.

Sveriges meteorologiske institutt opplyser at det den siste uken har blusset opp et femtitall gressbranner og 10–15 skogbranner hver eneste dag. Alle skal ha startet på grunn av menneskelig aktivitet, som bruk av skogsmaskiner og grilling.

Flere boliger er evakuert, og helikoptre er satt inn for å vannbombe brannene.