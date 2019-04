En dansk forsker tror IS forsøker å mobilisere når de publiserer en propagandavideo med IS-lederen, skriver NTB.

– Videoen kommer kort tid etter de spektakulære angrepene på Sri Lanka, noe som tyder på at de prøver å heise flagget igjen, ikke bare i Midtøsten, men også i Asia, sier Mona Kanwal Sheikh, forsker i internasjonal politikk og sikkerhetsstudier ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier, til danske BT.

Hun mener det er foruroligende at IS skrur opp mobiliseringsinnsatsen, spesielt i lys av debatten om den potensielle trusselen fra hjemvendte IS-krigere.

– Moralsk vitaminsprøyte

I tidsskriftet Foreign Policy lanserer forsker Colin Clarke en rekke motiver for at Baghdadi plutselig nå finner det for godt å opptre i en video for første gang på fem år.

– Baghdadi har gått under radaren så lenge at hans opptreden både kan være en moralsk vitaminsprøyte for tilhengere og en utløsende faktor for aksjoner fra mindre grupper, påpeker Clarke.

Han er forsker ved Soufan-senteret og aktuell med boken After the Caliphate. Clarke viser til at at IS-lederen også rett og slett får vist at han er i live etter at russerne flere ganger de siste årene har hevdet å ha drept ham.

– Ved å fange verdens oppmerksomhet har Baghdadi gitt sine tilhengere et budskap om utholdenhet og håp, konkluderer Clarke.

Leder for den amerikanske etterretningsgruppen SITE, Rita Katz, uttrykker bekymring både over at Baghdadi er i live og at han igjen viser seg for tilhengerne og får formidlet budskapet om «oss mot verden».

Fem år siden sist han viste seg

Al-Baghdadi har vist seg offentlig bare én gang de siste årene, i Mosul i Irak i 2014, der han erklærte et såkalt kalifat i Irak og Syria.

Han er en av verdens mest ettersøkte personer og etterretningsorganisasjonene i USA og flere andre land bruker mye ressurser på å lete etter ham.

I 2014 holdt al-Baghdadi tale foran en stor forsamling, men i den siste videoen snakker den som skal være al-Baghdadi til bare tre menn, som sitter med ryggen til. Videoen ble sendt ut av det IS-tilknyttede propagandanettstedet Furqan.

– Kampen om Baghouz er slutt, sier mannen på opptaket.

Baghouz i Syria var IS' siste tilholdssted inntil amerikanskstøttede kurdiske styrker tok kontroll over den i forrige måned.

– Det ligner på ham

Det er uklart hvor og når opptaket ble laget, men mannen på videoen omtaler kampene om Baghouz i fortid.

– Så vidt jeg har sett, virker det ekte. Det ligner på ham, sier Truls Hallberg Tønnessen, forsker ved FFI (Forsvarets forskningsinstitutt). Tønnesen er historiker og en av seks forskere i Terra, FFIs prosjekt på terrorforskning. Han forsker på hellig krig i Irak og Syria.

– Hva betyr det at han nå ser ut til å være på denne videoen?

– Videoen er et tydelig signal på at han fortsatt lever, til tross for den intense jakten på ham og at IS ellers er kraftig svekket. Han er en viktig symbolfigur for IS og det er bare andre gangen han viser seg på video. Han har kommet med andre taler på lydopptak, sist i august i fjor, sier Tønnesen.

– Det at han så sjelden viser seg frem, hva forteller det om sikkerhetsregimet han lever under?

– IS har lang erfaring med dette og har veldig fokus på sikkerhet til topplederen. Det er begrenset hvor mange som har møtt ham, også internt i IS.

Antagelser

Det antas at al-Baghdadi kan befinne seg i grenseområdet mellom Syria og Irak, men dette er beheftet med usikkerhet.

– Man må anta at det er noen veldig lojale støttespillere rundt ham. Fordi han er symbolet på IS og dette såkalte kalifatet, så er sikkerheten hans viktig. Fotsoldatene har slåss og vært synlige, men topplederne i IS har vært skjult, sier Mona Kanwal Sheikh.

Kommunikasjon ved bruk av telefon og internett er trolig svært begrenset, ifølge forskeren.

– De bruker menneskelige kurerer når de skal kommunisere. En del av dem som ble med i IS fra 2010 har bakgrunn fra Baath-partiet i det gamle regimet i Irak, og de har en del av den samme sikkerhetstenkningen. Det er nok noe av bakgrunnen for at han har overlevd så lenge.

IS har også hatt ledere under al-Baghdadi som har vært mer synlige, men flere av dem er blitt drept, blant annet i droneangrep.

Tønnessen trekker linjene fra denne videoen tilbake til den første.

– Innrømmer å ha mistet territoriet

– Første gang han viste seg var da han erklærte etableringen av IS-kalifatet. Nå sier han ikke at kalifatet har tapt, men innrømmer at de har mistet territoriet sitt. Det er på en måte en start og en sluttfase. Et av mottoene til IS er «å forbli», det er viktig for dem å vise at de fortsatt eksisterer.

Forskeren tar hele tiden forbehold om at videoen er ekte, at det virkelig er al-Baghdadi vi ser. Man vet lite om denne IS-lederen.

– Han er 47 eller 48 år gammel. Han har en religiøs bakgrunn fra Samara i Irak, han har studert islamsk teologi og det virker som han har vært ytterliggående religiøs.

Det er uklart hvilket forhold Baghdadi før 2006 hadde til gruppen som senere ble til IS.

– Vi vet at han i hvert fall var med i det som het ISI (Islamic State of Iraq) fra oktober 2006, og fikk gradvis viktigere roller. Gruppen tok navnet IS i 2014.

– Det var få eller ingen utenfor gruppen som hadde hørt om Baghdadi da han overtok som leder i 2010. forteller Tønnesen.