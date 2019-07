En 25 år gammel mor var på kjøretur i byen Philadelphia i USA med sine tre barn da hun stoppet utenfor pizzasjappen hvor faren til to av barna jobbet. Hun etterlot bilen på parkeringsplassen med nøklene i og motoren gående, og barna sittende på innsiden.

Ifølge den amerikanske TV-stasjonen ABC Action News skjedde tyveriet av bilen torsdag kveld kl. 21.50 lokal tid. Begge foreldrene sprang etter bilen da den kjørte av gårde med barna sittende i setene. Foreldrene greide å rive tyven ut av førersetet da han stoppet på grunn av trafikk, et kvartal unna.

Banket opp frem til politiet ankom stedet

Politisjef i krimavdelingen, Jason Smith, i Philadelphia forteller på en pressekonferanse at faren og tyven begynte å krangle, men at tyven kom seg løs og la på sprang.

Det var da han ble overrumplet av en mengde mennesker og lagt i bakken. «Gruppen sparket og slo på ham helt til politiet ankom stedet. På et tidspunkt responderte han ikke lenger», sier Smith til den lokale TV-kanalen.

Mannen ble fraktet til sykehus, hvor han ble erklært død.

Video av drapet

En video som skal ha blitt tatt av vitner og lagt ut på Instagram (som senere er blitt fjernet), samt video fra overvåkingskamera i området skal vise i klartekst hva som skjedde. Politiet vil ikke ut med hvor mange som tok del i voldshandlingen.

Billedmaterialet gjennomgås nå av politiet for å finne ut om noen bør og skal måtte stå til ansvar for biltyvens død.

Nevø: «Tragisk»

En rettsmedisiner skal nå gjennomføre undersøkelser for å finne dødsårsaken og for å se om mannen var påvirket av narkotika. Tyven har tidligere blitt arrestert 24 ganger, sist i 2007.

ABC News har sitert nevøen til biltyven, som vil være anonym.

«Jeg er trist fordi onkelen min mistet livet sitt ved å gjøre noe som ikke var «veldig ham», og trist for barna som måtte gjennomgå dette», sier han.

«Alt dette er bare tragisk», sier den anonyme nevøen.

Han forteller at onkelen slet med alkohol- og narkotikaproblemer, men at det påståtte tyveriet og kidnappingen kom som et sjokk på familien hans.

Moren til barna kan måtte stå til ansvar for å ha etterlatt barna i en bil med nøkler i tenningen. Politiet sier foreldreparet har vært samarbeidsvillige og blitt forhørt. Barna, som var mellom syv måneder og fem år gamle, skal ikke ha blitt skadet.

Gatedomstol

Avisen Philadelphia Inquirer har intervjuet en kvinne, Jacqueline Maddalo (62), som var i nærheten da drapet skjedde.

Hun forteller at «gatedomstolen råder en del i dette området» og at «kriminaliteten kommer ikke til å gå ned om folk fortsetter å ta alvorlige saker i egne hender, heller enn å la domstoler takle det. Vi begynner å bli usiviliserte», sier hun til avisen som har snakket med flere beboere i området.

Noen mener tyven fikk som fortjent, og at ingen bør bli straffet. Andre mener det er en selvfølge at noen må stå til ansvar for å ha tatt et liv.

«Vi kan gi liv, men jeg synes ikke vi skal ta liv», sier innbygger Calvin Mach (39) til Philadelphia Inquirer.