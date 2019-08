Kvinner som sitter internert i flyktningleiren Al-Hol nordøst i Syria, har samlet inn tusenvis av kroner gjennom pengeinnsamlinger på nettet.

Det viser bilder og videoer publisert av den lokale informasjonsgruppen Rojava Information Center.

Kvinnene henvender seg til europeiske støttespillere for å få penger til mat, drikke – og hjelp til å smugles ut av leiren.

Flere kilder sier til Aftenposten at det også er blitt sendt penger fra Norge til kvinner i leirene.

«Bryllupsreise til Wien»

Kampanjen som har fått navnet «Rettferdighet for søstre», skal først ha blitt lansert i juni ved hjelp av en mellommann i Tyskland.

Mannen som kaller seg muwahhid__60_4 på Twitter, har blant annet tvitret meldinger der han forsikrer om at innsamlingen er troverdig. Twitter-kontoen hans er nå suspendert.

Rojava Information Center

I ulike videoer og bilder som først ble delt i IS-sympatiserende kanaler på den krypterte meldingstjenesten Telegram, snakker en gruppe kvinner ikledd heldekkende burkaer på tysk, arabisk og engelsk. De holder håndskrevne plakater som viser dato og sted, samt budskap og oppfordringer om å donere penger.

I en tekst delt på den krypterte meldingstjenesten Telegram 18. juni, skriver kvinnene:

«Mest av alt trenger vi vann, elektrisitet og økonomisk hjelp. Mange barn og kvinner er underernærte og trenger frukt, grønnsaker og melk. Alt finnes her, men mange søstre har ikke råd.»

Rojava Information Center / Telegram

Videre skriver kvinnene at de føler seg glemt og sviktet av ummaen, det muslimske fellesskapet.

«Man kan egentlig ikke skildre situasjonen vår i denne lille teksten. I flere måneder har vi ikke fått hjelp fra våre brødre. Folk vender ryggen til oss, de er redde for å hjelpe,» heter det i teksten.

Rojava Information Center

Overføringene skjer ved hjelp av betalingstjenesten Paypal. I instruksene på Telegram oppfordres donorer til ikke å bruke islamske uttrykk for å unngå at kontoen blir oppdaget.

I stedet er formålet for innsamlingene oppgitt i koder som «bryllupsreise til Wien».

En e-post fra Paypal til det som skal være innehaveren av kontoen, viser at innsamlingen har nådd mottaksgrensen på 1800 euro. Paypal krever at brukere som vil motta beløp over denne summen, verifiseres i samsvar med europeisk lov.

Rojava Information Center

Ifølge Aftenpostens kilder i Syria blir pengene overført til en mellommann i Tyrkia gjennom såkalt hawala-virksomhet, et tillitsbasert system for pengeoverføring over landegrenser som er vanskelig å spore. Kvinnene får deretter tak i pengene fra nye mellommenn som driver butikker inne i leiren.

Twitter-meldinger fra den tyske mellommannen indikerer at bidragene har kommet fra flere europeiske land, deriblant Storbritannia.

Rojava Information Center / Twitter

Vil smugles ut

Kampanjen er en av minst to pengeinnsamlinger startet i Al-Hol, opplyser Rojava Information Center. Den andre skal være rettet utelukkende mot å betale menneskesmuglere for å hjelpe kvinnene å rømme fra leiren.

Forsker Elizabeth Tsurkov sier til The Independent at menneskesmuglere tar flere tusen dollar for å hjelpe kvinner ut. Ifølge Tsurkov er dette en løsning som kan virke attraktiv særlig for de utenlandske kvinnene som risikerer å bli straffeforfulgt i hjemlandet, dersom de blir overlevert til egne myndigheter.

Sikkerhetseksperter har advart mot farene ved ikke å ta tak i situasjonen i leirer som Al-Hol og dermed risikere at tidligere IS-medlemmer løslates eller rømmer. Risikoen er at radikaliserte personer reiser videre til nye IS-fronter utenfor Syria og Irak eller klarer å returnere til sine hjemland på egen hånd.

Aftenposten får bekreftet av adskillige kilder at flere kvinner allerede har greid å rømme fra leiren ved hjelp av slike smuglere.

Også familiene til noen av de norske IS-kvinnene sier til Aftenposten at de har sendt penger til Syria i håp om å hjelpe slektningene sine.

Gravid kvinne voldtatt og drept

Lokale myndigheter i leirene sier til Aftenposten at de som driver innsamlingene trolig er svært radikale. Ifølge dem utgjør de mest radikaliserte kvinnene en sikkerhetstrussel i leiren, både for vakter og mindre ekstreme kvinner.

Aftenposten får opplyst av ledelsen i leiren at en gravid kvinne i forrige uke ble voldtatt og drept av mindreårige gutter fordi hun ikke gikk med burka.

Også da Aftenpostens reportere besøkte leiren i juli ble vi advart om at det hadde skjedd voldelige episoder nylig.

Bilde publisert av syriske myndigheter

I begynnelsen av juli ble en vakt knivstukket i ryggen ved markedet i den delen av leiren som hovedsakelig er forbeholdt andre flyktninger. IS-kvinnene må følges av vakter for å gå ut til dette markedet.

Sikkerhetsfolkene fortalte også til Aftenposten at en 14 år gammel jente fra Aserbajdsjan er blitt drept av bestemoren sin fordi hun ikke brukte niqab.

Umenneskelige forhold

Ettersom forholdene i Al-Hol forverres, er forskere redde for at flere kvinner vil forsøke å samle inn penger til å rømme, skriver The Independent.

Rundt 70.000 kvinner og barn sitter i den overfylte og kaotiske leiren. 11.000 av dem er fra andre land enn Syria og Irak, inkludert minst fire kvinner og fem barn fra Norge.

I tillegg sitter norske Aisha Shezadi og hennes sønn i Roj-leiren lenger nord i Syria. Ifølge Aftenpostens kilder drives lignende pengeinnsamlinger også derfra.

Røde Kors advarer om at forholdene i Al-Hol-leiren er så alvorlige at mange barn kommer til å dø.

Også FN har beskrevet forholdene i leiren som umenneskelige og insistert på at alle land må hente hjem sine borgere.