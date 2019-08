En dag i oktober 1971 ringte daværende California-guvernør Ronald Reagan til partifelle og president Richard Nixon. Reagan var rasende.

Han hadde sett TV-bilder av FN-diplomater fra Tanzania. De feiret vedtaket om å anerkjenne Folkerepublikken Kina som FN-medlem. Afrikanske land hadde ikke støttet USAs holdning om å anerkjenne Taiwan, som inntil da hadde representert Kina, som eget land.

Publisert denne uken

Denne uken publiserte tidsskriftet Atlantic et lydopptak fra telefonsamtalen mellom Nixon og Reagan.

– Å se de ... de apekattene fra afrikanske land. Fordømte folk. De føler seg fortsatt ubekvemme med å gå i sko, sa Reagan.

Nixon lo og fortalte senere samme dag videre til flere i sin krets hva Reagan hadde sagt.

Dyrkes som ikon

Opptaket har vakt voldsom oppsikt i USA. Reagan var i store deler av sin presidenttid en svært populær president, og ettermælet hans er senere styrket. I Det republikanske partiet og på amerikansk høyreside dyrkes han som et ikon. Det gamle opptaket har igjen startet en debatt om rasisme og om hvorvidt Reagan hadde rasistiske holdninger.

Fakta: Ronald Reagan Amerikansk politiker og skuespiller. USAs 40. president – fra 1981 til 1989. Guvernør i California fra 1967 til 1975. Døde i 2004 i Los Angeles 93 år gammel etter å ha fått Alzheimer-diagnose ti år før.

Sammenligner med Trump

Professor Peniel Joseph er blant mange kommentatorer som ikke lot seg overraske av opptaket. Historikeren og rasismeeksperten ved Universitet i Texas mener Reagans regjering falt ned på feil side i alle raserelaterte saker i sin periode. Unntaket er innføringen av en nasjonal fridag for å hedre Martin Luther King jr.

I en kommentar hos CNN trekker Joseph sammenligninger med dagens president Donald Trump, som også jevnlig beskyldes for å spille på rasistiske strømninger.

– Trump har hverken president Nixons grådige politiske instinkter eller president Reagans anstrøk av verdig eleganse. Likevel har de tre mer felles i rasespørsmål eller mange liker å innrømme, mener Joseph.

Gråt da hun hørte det

Reagans datter Patti Davis har skrevet innlegg om saken i The Washington Post:

«Jeg var ikke forberedt på opptaket av min far som brukte ordet ’apekatter’ for å beskrive svarte afrikanske delegater til FN som hadde stemt slik at han ble sint. Jeg klarte heller ikke fordøye hans kommentar om at de var ubekvemme med å gå i sko. Jeg vet ikke om det var selvplaging eller sjokk, men jeg lyttet til opptaket to ganger før jeg tillot meg selv å gråte», skriver Reagans datter.

Hun påpeker at det ikke finnes noe forsvar for ordene, og at hun på ingen måte kjenner igjen mannen som sier dem.

«Jeg kan ikke fortelle dere om mannen som snakket med Richard Nixon på telefon den dagen i 1971. Jeg kjente ikke den mannen.»

Forteller om farens oppdragelse

Hun forteller i stedet om den faren hun kjente. Som liten jente satt hun på fanget hans og spurte om hvorfor mennesker hadde forskjellig hudfarge.

– Gud ga sine skapninger forskjellig farge. Det ville være ganske kjedelig om vi alle så like ut, sa han til henne.

Hun forteller om da faren som student kom til hjembyen for å spille en kamp i amerikansk fotball. De svarte spillerne ble nektet å overnatte på hotellet. «Da sa min far: ’Da bor ikke jeg her heller’, og han tok dem med hjem til sine foreldres hus», skriver Patti Davis.

Datteren skriver at «knivsåret etter ordene på det opptaket» vil bli med henne for alltid. Hun tror at faren, hvis han senere hadde hørt opptaket, ville bedt om tilgivelse og forsøkt å gjøre opp for «smerten ordene hans forårsaket».

– Grell påminnelse

Opptakene ble offentliggjort av USAs riksarkiv etter press fra Tim Naftali, en historieprofessor og tidligere sjef ved Nixon-biblioteket.

– Disse opptakene er en grell påminnelse om rasismen som ligger bak den offentlige retorikken fra amerikanske presidenter, skriver Naftali i Atlantic-artikkelen.