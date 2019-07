Mexico avviser nye amerikanske asyl-restriksjoner

Utenriksminister Marcelo Ebrard sa mandag at Mexico ikke ønsker å bli et sted der asylsøkere som avvises av USA, blir dumpet. Han la til at Mexico samtidig vil respektere sine internasjonale forpliktelser og ikke returnere asylsøkere til farlige områder.

Trump-administrasjonen kunngjorde mandag tiltak som vil gjøre at de fleste mellomamerikanere kan nektes asyl dersom de kommer til USA via Mexico.

Ifølge den nye forskriften har asylsøkere som har reist gjennom et annet land på vei fra hjemlandet til USA, ikke rett på asyl ved den sørlige grensen. Forskriften ventes å tre i kraft tirsdag og gjelder også barn som krysser grensen til USA alene.

– Vil ikke begrense retten til asyl

Tiltaket retter seg først og fremst mot migranter fra Guatemala, Honduras og El Salvador som flykter fra brutale gjenger og dyp fattigdom i sine hjemland.

– Mexico er ikke enig i tiltak som begrenser retten til asyl eller flyktningstatus for dem som frykter for sitt liv i hjemlandet, sier Ebrard.

Han sier at Mexico vil fortsette å respektere FNs prinsipp om at ingen skal returneres til områder hvor deres liv eller frihet blir truet.

Mexico kunngjorde sitt svar til USAs nye tiltak samtidig som Guatemalas høyesterett stoppet president Jimmy Morales fra å undertegne en avtale med USA som ville ha fastslått at Guatemala er et trygt land. En slik bestemmelse ville gjort at Guatemala måtte gi asyl til enhver asylsøker som kommer inn i landet på vei til USA.