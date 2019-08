– Tiden for dialog er over. Nå er det tid for handling, sier president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton.

President Nicolás Maduros tid er snart omme, forsikrer han.

– Vi skal sørge for at Maduro snart går tom for måter å forsørge seg selv på, sier Bolton.

Boris Vergara / TT NYHETSBYRÅN

Saboterer samtaler

President Donald Trump beordret denne uken nye og skjerpede sanksjoner rettet mot regimet i Venezuela, og disse vil effektivt hindre amerikanske selskaper og personer fra å gjøre forretninger med Maduros regjering og dens støttespillere.

Venezuela kaller straffetiltakene «nok et alvorlig angrep» og anklager USA for å sabotere forsøkene som de siste månedene har pågått for å finne en politisk løsning på krisen.

I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Caracas hevdes det videre at USAs siste straffetiltak utgjør «vilkårlig økonomisk terrorisme» mot det venezuelanske folk.

Fakta: Fakta om situasjonen i Venezuela * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015. * Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg deler av opposisjonen boikottet og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte. * 4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). * 23. januar utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president. * USA var raskt ute med å anerkjenne Guaidó som «legitim president» og har siden fått følge av rundt 50 land. * FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet. * Representanter for regimet og opposisjonen har innledet samtaler med Norge som tilrettelegger. * Partene har hatt flere møter i Oslo, men samtalene er nå flyttet til Barbados. (NTB)

Leonardo Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Norge bistår

Representanter for opposisjonslederen Juan Guaidó, som med støtte fra USA utropte seg selv til fungerende president i januar, har de siste månedene hatt samtaler med representanter for regimet i et forsøk på å komme frem til en politisk løsning.

Norge er tilrettelegger under disse samtalene, og partene har blant annet møtt hverandre i Oslo. I begynnelsen av juli ble samtalene flyttet til Barbados, fortsatt med norske diplomater som tilretteleggere.

Venezuelas regjering mener Trump og hans allierte er fast bestemt på å sabotere samtalene, ettersom «de frykter resultatet og fordelene».

Maduros regjering understreker imidlertid at de ikke vil la USAs «opptrapping» påvirke den politiske dialogen.

– Sosialismens redsler

En talsperson for Trump gjentok tirsdag USAs absolutte krav om at Maduro må gå og at «alle alternativer ligger på bordet» for å nå det målet.

– Maduro-diktaturet må ta slutt for at Venezuela skal kunne få en stabil, demokratisk og velstående framtid – fri fra sosialismens redsler som har herjet med dette en gang så flotte landet, sa Stephanie Grisham.

– USA vil bruke ethvert formålstjenlig middel for å få en slutt på Maduros grep på Venezuela, sa hun.