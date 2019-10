«Jeg er døende og får ikke puste. Elsker dere veldig mye», skrev Pham til moren sin. Noen timer senere ble 39 personer funnet døde.

Flere vietnamesiske familier har uttrykt frykt for at deres slektninger er blant de 39 som ble funnet døde i en lastebilcontainer i Essex i Storbritannia.

Familien til 26 år gamle Pham Thi Tra My er blant dem som er redde for at deres slektning er blant de døde.

Tirsdag kveld er siste gang familien hørte noe fra 26-åringen.

Skulle fraktes i container, så ble det stille

Pham skal ha sendt tekstmeldingen til moren sin klokken 22.30 tirsdag kveld. Noen timer senere ble 39 personer funnet død i en frysecontainer i Essex.

Det er den vietnamesiske menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Space som har gått ut med navnet på kvinnen. Familien hennes forsøker nå å finne ut om datteren er blant de 39 ofrene.

Både 26-åringens bror og far har uttalt seg til britiske medier. Broren, Phan Ngoc Tuan, forteller til BBC at søsteren har vært savnet siden 23. oktober.

– Hun var på vei til Storbritannia, men vi har ikke klart å få kontakt med henne, sier han til den britiske kringkasteren.

Pham Van Thin, kvinnens far, har også uttalt seg. Han forteller til britiske medier at familien er fattig, og at datteren dro til Europa i jakten på et bedre liv.

Nå ber familien britisk politi om hjelp slik at 26-åringen eventuelt kan bli returnert.

Broren forteller at søsteren skal ha ringt ham tidligere tirsdag. Da skal hun ha fortalt at hun skulle fraktes i en container, og at hun kom til å slå av telefonen. Siden har ikke broren hørt fra henne.

Kham, Reuters / NTB scanpix

Advarer mot smugling av vietnamesere

Den britisk-baserte organisasjonen VietHome opplyser at de har mottatt bilder av nesten 20 personer som er meldt savnet i Vietnam og som er fra 15 til 45 år. Det fryktes at alle disse kan være blant de 39 døde.

Hvorvidt 26-åringen er blant de 39, er så langt ikke blitt bekreftet eller avkreftet av britiske myndigheter.

Familien til Pham forteller til den britiske avisen The Times at de betalte rundt 360.000 kroner for hennes reise fra Vietnam via Kina til Storbritannia. Flere organisasjoner som forsøker å bekjempe moderne slaveri, har i flere år advart mot et økende antall unge vietnamesere som blir smuglet til Storbritannia, ifølge The Guardian.

Men hvorfor reiser unge vietnamesere fra hjemlandet og familien via Kina til Storbritannia?

Cannabis-farmer og neglesalonger

En av grunnene til at flere Vietnamesere begir seg ut på den livsfarlige reisen, kan være løftet om jobb på neglesalonger og cannabis-farmer i Storbritannia.

Vietnamesere som overlever den farlige reisen, møter ofte en dyster skjebne.

Linjen mellom menneskesmugling og menneskehandel blir ofte visket ut i løpet av reisen. Mennene og kvinnene som smugles, tror de reiser til et nytt og bedre liv, men ender i praksis opp med å bli slaver for organiserte, kriminelle miljøer.

Unge menn blir som regel satt til å jobbe ved cannabis-farmer. Her låses de inne og tvinges til å ta vare på cannabisplantene natt og dag, ifølge The Guardian.

Kvinnene ender ofte med å jobbe i neglesalonger rundt om i Storbritannia.

Samtidig blir begge kjønn tvunget til å prostituere seg, skriver avisen.

Niky Loh, Reuters / NTB scanpix

Dårlig skjult hemmelighet

De som blir smuglet til Storbritannia, er klar over at de oppholder seg ulovlig i landet. De er derfor svært skeptiske til å snakke med politiet, og de vil sjelden anmelde bakmennene.

Menneskesmuglerne tar seg godt betalt, og familiene tar opp stor gjeld for å få smuglet sine kjære til Europa. Ifølge Precarious Journeys, en rapport om menneskesmugling fra Vietnam, koster det ofte mellom 100.000 og 400.000 kroner å bli smuglet til Storbritannia.

Familiene bruker ofte flere år på å nedbetale gjelden.

Det finnes lite nøyaktig statistikk på antall smuglede fra Vietnam fordi de fleste forblir skjulte og papirløse. Men nye tall fra Frelsesarmeen viser at flere menn fra Vietnam er blitt henvist til hjelpeorganisasjonen enn noen annen nasjonalitet det siste året.

Fra juli 2018 til juli 2019 har organisasjonen jobbet med 209 ofre for menneskesmugling fra Vietnam. Det er en økning på 248 prosent fra tall fra fem år siden.

Hannah McKay, Reuters / NTB scanpix

Flere pågrepet

Sjåføren av traileren, en mann (25) fra Nord-Irland, ble pågrepet allerede tirsdag. Ifølge flere britiske medier skal mannen ha besvimt da han åpnet bakluken og så de døde mennene og kvinnene.

Fredag ble tre personer pågrepet, mistenkt for drap og menneskesmugling.

De pågrepne er en kvinne (38) og en mann (38) fra Cheshire og en 48 år gammel mann fra Nord-Irland. To av dem, kvinnen og mannen fra Cheshire, har avvist å ha noe med saken å gjøre.

Lørdag ble en femte person pågrepet i saken. Denne gangen i Irland.

Den nasjonale enheten for etterforskning av alvorlig kriminalitet, National Crime Agency, er koblet på saken for å avdekke om et organisert nettverk står bak.

Siktet for uaktsomt drap

Mannen som kjørte lastebilen der 39 personer ble funnet døde i Storbritannia, er siktet for blant annet uaktsomt drap og menneskesmugling, ifølge NTB.

Det opplyser politiet i landet. Mannen som er siktet, er en 25-åring fra Nord-Irland.

Siktelsen omfatter 39 tilfeller av uaktsomt drap, medvirkning til menneskesmugling og ulovlig immigrasjon og hvitvasking av penger, sier politiet lørdag.

Sjåføren ble pågrepet kort tid etter funnet av de døde i kjølevogna på lastebilen han kjørte.