Etterforskere får foreløpig ikke se Trumps selvangivelser

Statsadvokat Cyrus R. Vance på Manhattan har krevd at Trumps revisorfirma gir fra seg presidentens skattemeldinger som privatperson og næringsdrivende de siste åtte årene.

Vance og hans team etterforsker om delstaten New Yorks lover ble brutt da Trump Organization refunderte utbetaling av såkalte hysjpenger til to kvinner som hevder å ha hatt seksuelle forhold til presidenten.

Mandag satte en føderal dommer ned foten for Trumps forsøk på å nekte påtalemyndigheten innsyn i selvangivelsene. Trumps advokater anket umiddelbart, og en ankedomstol innfridde deres begjæring om midlertidig forføyning.

Det betyr at etterforskerne ikke får innsyn i selvangivelsene før ankedomstolen har vurdert saken.

Den føderale dommeren Victor Marrero avviste i en 75 sider lang kjennelse Trumps påstand om at han har immunitet fra strafferettslige etterforskninger fordi han er sittende president.

«Politisk motivert»

I Marreros kjennelse heter det at den føderale domstolen ikke kan støtte en slik «kategorisk og ubegrenset påstand om at en president har immunitet fra rettsprosesser».

Trump-advokatenes påstand om at presidenten skal nyte bred immunitet, er «ekstraordinær» og strekker den utøvende makt for langt, mener dommeren.

Trumps advokater mener etterforskningen er politisk motivert. Statsadvokatene i New York er folkevalgt, og Vance er demokrat.

– De radikale venstredemokratene har mislyktes på alle fronter. Så nå presser de lokale demokratiske statsadvokater i byen og delstaten New York til å gå etter president Trump, tvitrer den republikanske presidenten.

Riksrettsprosess

Trump og Det hvite hus er fra før gjenstand for en omfattende gransking som er i full gang i Kongressen i Washington. Representantenes hus satte i gang riksrettsprosessen mot Trump da det ble kjent at han holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot den politiske rivalen Joe Biden.

Jurister fra justisdepartementet i Washington ba forrige uke Marrero om å utsette kjennelsen, som regnes som nok et juridisk tilbakeslag for president Trump.

Cohen i fengsel

Føderal påtalemyndighet i New York har allerede fullført sin etterforskning av utbetalingene som Trumps tidligere advokat Michael Cohen ordnet med for å få de to kvinnene til å tie under presidentvalgkampen i 2016.

Presidenten nekter for å ha hatt noe seksuelt forhold til kvinnene. Trump Organization ga i ettertid Cohen refusjon for utleggene.

Cohen soner for tiden en tre år lang fengselsstraff etter at han i fjor ble dømt for blant annet ulovlig valgkampfinansiering i forbindelse med utbetalingene.