Boris Johnson vil be dronning Elizabeth om å suspendere Parlamentet mellom 8. og 14. oktober. Parlamentet vil i så fall være suspendert i uken som leder opp til dronning Elizabeths trontale.

Det er da Johnsons regjering vil legge frem dagsorden for nasjonalforsamlingen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Nyheten kommer en drøy uke etter at en enstemmig høyesterett i London slo fast at statsministeren hadde villedet dronningen da han ba henne suspendere Parlamentet. Da ønsket Johnson å suspendere nasjonalforsamlingen i fem uker, denne gangen er det snakk om én uke.

Etter høyesterettsavgjørelsen ga statsminister Johnson uttrykk for at han var uenig med avgjørelsen, men at han ville «respektere» den.

– Jeg er dypt uenig med høyesteretts avgjørelse. Jeg har den ytterste respekt for rettsvesenet. Jeg tror ikke dette var den riktige konklusjonen og jeg tror suspensjonen har blitt brukt i århundrer uten å bli utfordret på denne måten, sa Johnson.

Boris Johnson: «Det er nå eller aldri»

Onsdag holdt Boris Johnson sin første landsmøtetale under de konservatives landsmøte i Manchester. Statsministeren lovet at britene vil gå ut av EU 31. oktober, uansett.

«Det er nå eller aldri! Konsekvensene av ikke å levere brexit, vil kunne bli katastrofale», var budskapet fra statsministeren.

Brexitplan ble lekket

Tirsdag kveld lekket britenes brexitplan ut. Avisen The Telgraph var først ute med historien.

Dette er de viktigste og mest dramatiske punktene:

Brexitplanen omtales som en radikal «to-grenser-i-fire-år-brexit-plan». Det vil komme en grense i Irskesjøen, og det vil bli tollstasjoner mellom Irland og Nord-Irland.

Nord-Irland vil også bli en del av EUs indre marked til 2025, men forlate EUs tollunion sammen med resten av Storbritannia, ifølge The Telegraph.

I den nye brexitplanen skal den omstridte backstop-ordningen være fjernet og erstattet med en annen ordning.

Det mest kontroversielle er det angivelige forslaget om at det igjen skal opprettes toll- og kontrollstasjoner mellom Nord-Irland og Irland.

Kontrollene skal ikke skje på selve grensen, men ved at det opprettes flere kontrollposter, mellom fem og ti kilometer fra grensen.

Registrerte varer skal overvåkes med GPS inntil de har passert grensen.

Saken oppdateres.