DR: Danmark vil innføre grensekontroll mot Sverige

Bakgrunnen for å innføre grensekontroll er bombeattentatet mot et skattekontor i København i august, som flere svenske menn er siktet for å ha stått bak.

Statsminister Mette Fredriksen varslet skjerpet kontroll bare få dager etter.

– Det skal ikke være slik at man kan reise fra Sverige til Danmark og plassere dynamitt i København, sa hun under en pressekonferanse.

Ifølge DR Nyheder vil det fra midten av november bli innført punktvis kontroll av dem som ankommer med ferje til Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa, med bil eller buss over Øresundsbroen, samt med tog til København. De som blir kontrollert, må vise legitimasjon med foto.

Danmarks regjering har orientert Sverige og EU-kommisjonen om de nye tiltakene.

Sverige innførte grensekontroll mot Danmark i november 2015, og reisende den veien har siden måttet vise pass eller annen form for legitimasjon med foto.