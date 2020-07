Militæret tar over Mexicos havner og grenseposter

For å bekjempe korrupsjon og narkotikasmugling overlater Mexicos president ansvaret for landets havner og grensestasjoner til forsvaret.

President Andres Manuel Lopez Obrador overlater ansvaret for Mexicos havner til landets væpnede styrker. Marco Ugarte / AP / NTB scanpix

President Andres Manuel Lopez Obrador kunngjorde overdragelsen under et besøk i havnebyen Manzanillo på Stillehavskysten. Byen har vært utskipingshavn og åsted for noen av de største beslagene av narkotika og kjemikalier for narkoproduksjon det siste tiåret.

Havne- og grensekontroll føyer seg inn i rekken av nye ansvarsområder Lopez Obrador har gitt landets væpnede styrker.

– Vi har fattet denne beslutningen på grunn av dårlig styring av havnene, korrupsjon og narkotikasmugling, som forklarer mange av drapene og angrepene her i delstaten Colima, sier presidenten. Colima har den høyeste drapsraten i Mexico, blant annet fordi narkokartellene slåss om kontrollen over havnene og smuglingen.

Det er ikke første gang myndighetene vender seg til forsvaret i håp om å få bukt med narkokartellenes grep om havnene. I 2013 fikk marinen ansvar for havnen i Lazaro Cardenas i delstaten Michoacan etter at det ble kjent at ett av kartellene drev utskiping i stor skala og hadde sin egen godsterminal.

Landet har også slitt i flere tiår med korrupte tollere. I 1991 fikk nesten samtlige av landets 3.000 tollinspektører sparken uten forvarsel.

