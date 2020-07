WHO rapporterer om rekordstor økning i globale koronatilfeller

Lørdag rapporterte WHO om nærmere 260.000 nye tilfeller av covid-19. Det er den største økningen i løpet av enkeltdag siden pandemien begynte.

Pandemien rammer en rekke land med spesielt sårbare helsesystemer. Her får en pasient oksygen på et sykehus i Kabul i Afghanistan 30. juni. Rahmat Gul / AP

Dette skal være første gang antall nye daglige smittetilfeller har oversteget en kvart million.

Smitteøkningen har vært størst i USA, Brasil, India og Sør-Afrika.

Også antall dødsfall øker kraftig. Fra fredag til lørdag døde 7.360 personer i verden av covid-19 – den største økningen siden 10. mai.

Dermed passerte totalantallet av bekreftede smittetilfeller 14 millioner på lørdag, med over 600.000 registrerte døde, ifølge USA-baserte Johns Hopkins University.

Den siste rekordstore økningen i globale smittetilfeller var ifølge WHO bare én dag tidligere.

Europa

I vestlige europeiske land har man nå i stor grad klart å begrense spredningen av viruset. Her har gjenåpningen begynt i en rekke land, både hva gjelder arbeidsplasser og skoler.

17. juli samlet ledere i EU seg ansikt til ansikt for første gang siden koronaviruspandemien slo inn over Europa. FRANCOIS LENOIR / X01164

Også landegrenser er i ferd med å åpnes igjen. 15. juli vedtok den norske regjeringen at man kan reise til land som Hellas, Frankrike, Italia og Spania uten å havne i karantene.

For sistnevnte land spøker det imidlertid for plassen på den «grønne listen», altså land med tilfredsstillende smittesituasjon. De siste dagene har antall smittetilfeller gjort et betydelig hopp i Spania, og ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC, har landet hatt et smittetall på 20,7 pr. 100.000 innbygger de siste 14 dagene. Dette er så vidt over Folkehelseinstituttets (FHI) kriterium på 20 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger.

Særlig er det en økning i Catalonia-regionen. Rundt fire millioner mennesker som er bosatt i ulike byer i regionen, blant annet Barcelona, må holde seg hjemme i 15 dager. Frankrike vurderer å stenge grensen til Spania på grunn av situasjonen.

Nord-Amerika

I USA øker smittetilfellene i en rekke amerikanske stater. Særlig ses oppsving i sør, hvor man ventet lenge med å stenge. Flere stater har den siste tiden måtte stenge ned på nytt, deriblant Florida, Texas og California. I seks døgn på rad er det nå blitt registrert over 60.000 nye daglig smittede.

En mann med munnbind får håret sitt klippet i New York, 5. juli. JEENAH MOON / X03905

Florida er per nå regnet som episenteret for pandemien i USA. De regionale helsemyndighetene melder nå daglig om mer enn 10.000 nye smittetilfeller. Antallet døde i delstaten nærmer seg 5000.

Flere sykehus melder at kapasiteten er sprengt.

Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, har oppfordret stater og lokale ledere til å påby bruk av munnbind, men president Donald Trump har senere uttalt at han ikke vil innføre et nasjonalt påbud.

Asia

Forskere har advart om at India fortsatt kan være måneder unna toppen av utbruddet – det til tross for at landet allerede har tredje høyest antall bekreftede smittetilfeller i verden. Sykehusene i de største byene, som Mumbai og Bangalore, har hatt sprengt kapasitet den siste tiden.

I det folkerike landet ble det registrert 34.884 nye smittetilfeller i løpet av en 24 timers periode på lørdag, samt 671 dødsfall.

En kvinne testes for koronavirus i Kolkata, India. RUPAK DE CHOWDHURI / X01402

Også i Bangladesh er det rapportert om betydelig smitteutbredelse. Landet har nærmere 200.000 bekreftede smittetilfeller.

Ifølge avisen Dhaka Tribune rapporterte imidlertid landet søndag om det laveste antall nye smittetilfeller på seks uker.

Latin-Amerika

Verdensdelen, som WHO 22. mai erklærte som episentrum for pandemien, har fortsatt betydelig smitteøkning. Særlig hardt rammet er Brasil med over 2 millioner bekreftede smittetilfeller. Det ble rapportert om over 1300 nye dødsfall i landet på lørdag.

Allerede i mai varslet ordføreren i Brasils største by, São Paulo, at sykehusene i byen var «nær kollaps». I forrige uke annonserte WHO at antall nye smittetilfeller ikke lenger øker proporsjonalt, men antall tilfeller i landet fortsetter å øke.

Dronebilde fra kirkegården Parque Taruma i Brasil. BRUNO KELLY / X03410

Koronaviruset har skapt betydelig splittelse i Brasil der den høyreorienterte presidenten, Jair Bolsonaro, er blitt sterkt kritisert for sin håndtering av pandemien. Han ble i midten av juli selv smittet av koronaviruset, men rapporterte raskt at han følte seg bedre.

Tre andre land i regionen – Peru, Chile og Mexico – har alle over 300.000 rapporterte smittetilfeller.

Afrika

I Afrika er fortsatt tallene lavere enn mange andre steder.

Sør-Afrika er det landet på kontinentet med størst økning i enkelttilfeller i løpet av et døgn, og har flest rapporterte smittede av alle de afrikanske landene. Lørdag ble det rapportert om over 13.000 nye smittetilfeller i landet, som totalt har over 300.000 påvist smittede.

WHO er spesielt bekymret for at mange helsearbeidere i afrikanske land er smittet. Mange av landene på kontinentent har allerede lav dekning av helsepersonell, nå er over 10.000 helsearbeidere i 40 afrikanske land smittet.

Personell underlagt Kenyas helsedepartement jobber med å ta koronatester av lastebilsjåfører ved en grensestasjon mellom Kenya og Tanzania 8. jul Thomas Mukoya / X90150

De andre landene på kontinentet har betydelig lavere rapporterte smittetall, men det er usikkert hva som skyldes reelt lavere smittetall og hva som skyldes manglende testing.

Antallet smittetilfeller er økende. Ifølge Matshidiso Moeti, WHOs Afrika-direktør, har mer enn en tredjedel av landene i Afrika doblet antallet smittetilfeller den siste måneden, noe som øker risikoen for at allerede sårbare helsesystemer skal overveldes av koronapasienter.

Midtøsten

Irak, Saudi-Arabia og Iran er blant de hardest rammede landene i regionen.

Sistnevnte har ifølge WHO nærmere 270.000 bekreftede smittetilfeller, men tallet er trolig langt høyere.

Også de palestinske områdene er rammet av viruset. Her bærer en død kvinne bort i Hebron. MUSSA ISSA QAWASMA / X02896

Irans president Hassan Rouhani uttalte lørdag at inntil 35 millioner flere iranere kan bli smittet av koronaviruset, skriver TV-kanalen Al Jazeera.

– Vårt anslag er at inntil nå har 25 millioner iranere vært smittet av viruset, sa Rouhani under et møte som ble vist på fjernsyn lørdag.

Den siste tiden har det også vært en kraftig oppblomstring av smitte i Israel og i de palestinske områdene. Dette forklares med at det er sesong for brylluper, der svært mange mennesker samles.

Få tegn til velykkede behandlingsmetoder

Det foreligger ingen vaksine mot koronaviruset. Med unntak av noe bruk av det betennelsesdempende legemiddelet deksametason for alvorlig syke covid-19-pasienter, har det vært få endringer i den medikamentelle behandlingen gjennom epidemien, skriver NTB.

Til nå har malariamedisinen hydroksyklorokin, ebolamedisinen Remdesivir, de to HIV-medisinene lopinavir-ritonavir og det betennelsesdempende steroidet deksametason vært blant legemidlene som har blitt testet på pasienter i de store studiene. Så langt er det to positive og to negative funn, oppsummerer direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Han leder en av de tre største og viktigste koronastudiene i verden, WHO-studien «Solidarity Trial». Studien foregår i 21 land og over 6.000 personer inngår så langt i den.

– Bortsett fra at deksametason har blitt tatt i bruk på alvorlig syke intensivpasienter etter at resultater fra den britiske studien forelå, har det ikke kommet store behandlingsendringer så langt, sier han til NTB.

