Han fikk Nobels fredspris for en historisk fredsutvikling på Afrikas horn. Hverdagen kom raskt tilbake.

Abiy Ahmed tente en gnist av håp hos mange da han ble statsminister. Få år etterpå blør Etiopias gamle sår på ny, og sinnet rettes mot mannen som i desember fikk Nobels fredspris.

Et stappfullt Karl Johan hyllet den etiopiske statsministeren etter at han mottok Nobels fredspris for en fredsavtale med nabolandet Eritrea.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn