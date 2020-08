Verden Kamerun 3000 er drept og 900.000 drevet på flukt. Familiefar er med på å lede en uavhengighetskrig fra hjemmekontoret i Norge.

Han kjemper mot verdens lengstsittende statsleder. Motstanderne hans sender brev til Erna Solberg og ber henne kaste ham ut av Norge. Men Lucas Cho Ayaba er ikke redd. Han er villig til å drepe for et fritt Ambazonia.

Politiet skyter mot demonstranter. Helikoptre jager dem ut av byen og inn i skogen. Noen av dem ligger døde igjen etter at myndighetene har gjort sitt. Lokale ledere trygler FN om hjelp. Men hjelpen kommer ikke.

Det er slik Lucas Cho Ayaba husker det som skjedde vest i Kamerun i 2016. Det er disse hendelsene han forteller for å rettferdiggjøre at han i dag beordrer drap. Han er opprørsleder i en konflikt som har krevd 3000 menneskeliv, og 900.000 er tvunget på flukt i det engelskspråklige Kamerun. Denne uavhengighetskrigen er han med på å lede fra et hjemmekontor i Norge.

