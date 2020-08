Minst seks mistet livet etter at Isaias herjet på USAs østkyst

Minst seks personer er døde etter at den tropiske stormen Isaias har skapt tornadoer og kraftig regnvær langs den amerikanske østkysten etter landfall tirsdag.

Et dronebilde viser omfanget av skadene etter at den tropiske stormen Isaias traff et boområde for husvogner i nærheten av Windsor i North Carolina. Julia Wall / The News & Observer via AP / NTB scanpix

To personer døde da Isaias forårsaket en tornado som traff et område for husvogner i North Carolina. En sjåfør døde i Pennsylvania da bilen hennes ble tatt av strømmen mens den kjørte i høyt overvann.

To andre mistet livet da trær veltet som følge av kraftig vind i Maryland og New York, ifølge amerikanske myndigheter. En sjette person fikk en gren fra et tre over seg og mistet livet i Delaware.

Isaias hadde på det meste vindkast opp i 29 meter i sekundet, men sent tirsdag var topphastigheten nede i 22 meter i sekundet.

I takt med at Isaias har beveget seg nordover, har flomfaren fulgt etter. Schulkill-elven i Philadelphia er ventet å nå en topphøyde på 4,7 meter onsdag, det høyeste vannivået på 150 år. Tirsdag kveld hadde elven allerede gått over sine bredder i enkelte lavtliggende områder.

Mer enn 3,7 millioner kunder, fordelt på flere delstater, har mistet strømmen tirsdag fordi trær har veltet over kraftlinjer. Bare i New York var 870.000 uten strøm tirsdag kveld, ifølge guvernør Andrew Cuomo.

New York-politiet arbeider på stedet der en mann døde da et stort tre veltet over bilen han oppholdt seg i. Frank Franklin II / AP / NTB scanpix

