Vil avholde Republikanernes landsmøte uten medier til stede

Det republikanske partiet i USA vil ikke ha mediene til stede når det skal stemmes over å nominere Donald Trump som partiets presidentkandidat.

Republikanernes landsmøte i Charlotte i North Carolina, hvor president Donald Trump vil bli fremmet som partiets presidentkandidat til valget i november, vil gå av stabelen uten at pressen får være til stede, opplyste partiet lørdag. KEVIN LAMARQUE / Reuters

NTB

2. aug. 2020 07:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en talsperson for Det republikanske partiet som lørdag kom med opplysningen om partiets landsmøte i Charlotte i slutten av august. Vanligvis er landsmøtene noe partiene ønsker mest mulig blest og omtale rundt for å tiltrekke seg mulige velgere. Dersom beslutningen blir stående vil det være første gang i moderne historie at partiets landsmøte vil foregå uten at pressen er til stede.

Partiet forklarer beslutningen med de rådende koronabegrensningene som gjelder i North Carolina.

– Gitt de gjeldende smitterestriksjonene og begrensningene som gjelder i North Carolina, planlegger vi for at møtet i Charlotte blir stengt for pressen fra fredag 21. august til mandag 24. august, opplyser en talskvinne involvert i planleggingen av møtet.

– Vi kan gjerne holde dere orientert dersom noe skulle endre seg, men vi jobber innenfor de gjeldende reglene bestemt av delstaten og av de lokale retningslinjene for hvor mange som kan samles på et slikt arrangement.

De som skal avgi sine stemmer under møtet representerer over 2.500 delegater. Trump har allerede sikret seg nok delegater, men tilslutningen fra landsmøtet anses likevel som viktig.

