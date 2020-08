Forsvaret gir opp søket etter sju soldater i USA

Det amerikanske forsvaret har avsluttet søk etter sju soldater tilknyttet marinen som ble meldt savnet etter at et amfibiefartøy sank under en militærøvelse.

Et slikt type fartøy sank under en militærøvelse i Stillehavet. Her avbildet i 2019. Sakchai Lalit, AP / NTB scanpix

NTB-AFP

13 minutter siden

En person var allerede bekreftet død etter ulykken, mens åtte hadde blitt reddet.

– Det er med tungt hjerte jeg har besluttet å avslutte søket og redningsarbeidet, sier oberst Christopher Bronzi i den amerikanske marinen.

Det ble til sammen søkt etter åtte personer. Sju av de antatt døde som var savnet, var soldater i marinen, mens en var sjømann.

Det ble søkt etter amfibiefartøyet med blant annet helikoptre og skip i 40 timer.

Ulykken skjedde i Stillehavet, 105 kilometer vest for byen San Diego i California.