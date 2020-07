Mørke skyer over Belgia. Smittetallene i landet er over «rødt»-grensen til norske helsemyndigheter

Listen over land nordmenn kan reise til uten å bli pålagt karantene, kan bli kortere.

Koronasmitten i Belgia øker kraftig. Nå er landet over grensen til Folkehelseinstituttet. Her fra hovedstaden Brussel. François Lenoir / X01164

Ifølge nye tall fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC) ligger Belgias smittetall for de siste to ukene over grensenivået for å bli regnet som rødt på Folkehelseinstituttets (FHI) oversikt.

Belgia har nå 25,3 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere, mens grensen fra FHI er 20.

Også Østerrike og Tsjekkia nærmer seg grensen, med henholdsvis 17,5 og 19,7 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger.

Fredag bekreftet FHI at de følger denne utviklingen nøye og at Belgia er ett av landene som kan bli rødt, og dermed omfattet av karantenebestemmelsene.

– Vi følger smittesituasjonen hele tiden, sa overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet fredag.

– Er situasjonen i Belgia så bekymringsfull at det kan bli rødmerket alt før man gjør de neste vurderingene om 14 dager?

– Den muligheten er til stede, sier han men forklarer at noe av hensikten med se på smitteutviklingen over en periode, er at en da ikke får en «ping-pong-effekt.» Det betyr at for eksempel et regionalt utbrudd kan føre til at en åpner og stenger med kortere intervaller.

Den belgiske kongefamilien under en seremoni på landets nasjonaldag 21. juli. François Lenoir/Reuters/NTB scanpix

– Ønsker å gi nordmenn forutsigbare råd

Dersom Belgia blir erklært rødt av helsemyndighetene, vil nordmenn som reiser dit måtte sitte i 10 dagers karantene når de kommer hjem.

Berg sier FHI har innhentet mer informasjon om situasjonen i Belgia, og at utbruddet der virker mer lokalt enn det er i Spania, som lørdag gikk over fra grønt til rødt.

– Det betyr at det er en mindre sjanse for at tallene får en eksplosiv utvikling. Vi ønsker å gi nordmenn forutsigbare råd, og dermed venter vi med å varsle til vi ser en klar utvikling, sier Berg til NRK.

Verdens hardest rammede land

Nærmere 65.000 belgiere har til nå testet positivt for viruset, og over 9800 av dem er døde.

Dette tilsvarer 85 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, nærmere dobbelt så mange som i USA og ti ganger så mange som gjennomsnittet i verden.

Det gjør Belgia til det hardest rammede landet i verden, målt i antall dødsfall per innbygger.

Koronaepidemiens alvor ble tydelig da en tre år gammel koronasmittet jente døde i Belgia fredag. Jenta hadde en alvorlig underliggende sykdom, skriver NTB.

