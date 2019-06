Brann i boligbygg i London

Brannvesenet i byen meldte på Twitter at 15 brannbiler og rundt hundre brannfolk ble sendt til boligbygget i Barking.

Det brant fra første til sjette etasje i bygget. Bilder fra stedet viste en lavblokk med en fasade med en rekke balkonger som var dekket av flammer.

Politiet opplyser at det så langt ikke er kommet meldinger om personskader, skriver avisa Evening Standard. Beboere i nabobygg er blitt evakuert, og flere gater er stengt.

Brannvesenet fikk melding om hendelsen halv fire på ettermiddagen lokal tid. Over to timer senere opplyste de at situasjonen var under kontroll.

Brannen i Barking brøt ut nesten nøyaktig to år etter storbrannen i Grenfell Tower. Den kostet 72 mennesker livet i bydelen North Kensington i London 14. juni 2017.