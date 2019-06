WSJ: Kim Jong-uns drepte halvbror var CIA-kilde

Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, skal ha vært en kilde for den amerikansk etterretningstjenesten CIA. Det melder The Wall Street Journal.

Han ble drept i Malaysia i 2017. Gift ble brukt i attentatet.

Det er en kilde med informasjon om saken som har uttalt seg til den amerikanske avisen, og har forklart at det «forelå en forbindelse mellom CIA og Kim Jong-nam». Blant annet skal Kim Jong-nam ha hatt flere møter med agenter i CIA.

Foruten samtaler og kontakt med amerikansk etterretning, skal Kim Jong-nam også ha vært i kontakt med etterretningstjenester i andre land, deriblant Kina.

Benekter drap på halvbror

Kim Jong-nam var den eldste av Kim Jong-ils sønner, og hadde liten kontakt med familien i Pyongyang. I årene før han døde skal kontakten mellom ham og Kim Jong-un vært nærmest ikke-eksisterende. Kim Jong-nam var kjent som kritisk til familiens styre i Nord-Korea.

Det var på flyplassen i Malaysia at to kvinner, fra Vietnam og Indonesia, gjennomførte attentatet mot Kim Jong-nam i februar 2017. Det foregikk ved at det ble sprøytet nervegass i ansiktet hans. Innen tyve minutter var han død.

Sadiq Asyraf / AP / NTB scanpix

I etterkant av drapet hevdet sørkoreansk etterretning at Kim Jong-nams dødsfall var et resultat av halvbrorens mål om å ta livet av ham. Styret i Pyongyang har benektet dette.

Reiste til Malaysia for CIA-møte

Ifølge The Wall Street Journals kilde var besøket i Malaysia i februar 2017 knyttet til nettopp Kim Jong-nams CIA-kontakter. Disse møtene skal ha foregått enten i Malaysia eller nabolandet Singapore.

Ved Malaysia-besøket i februar 2017 ble Kim Jong-nam filmet av sikkerhetskameraer i en hotellheis i hovedstaden. Ifølge Reuters var han i heisen med en mann som skal være tilknyttet amerikansk etterretning. Med seg i heisen skal nordkoreaneren ha hatt en ryggsekk med 120.000 dollar i kontanter. Det er blitt hevdet at disse pengene kan ha vært betaling for informasjon om Nord-Koreas ledelse.

Samtidig poengterer avisen at Kim Jong-nam i lang tid ikke var bosatt i Nord-Korea, og at han derfor hadde lite tilknytning til maktsetet i Pyongyang, tross slektskap til landets leder.

At han skulle kunne bidra med nyttige detaljer om landets indre styre regnes sånn sett for å være relativt usannsynlig.

KCNA / Reuters / NTB scanpix

Lignende påstander i bok

Påstandene fremlagt i The Wall Street Journal har så langt ikke blitt bekreftet. Men ifølge The Guardian kan lignende påstander bli funnet i boken The Great Successor, skrevet av Anna Fifield. Fifield er leder for The Washingon Posts kontorer i Beijing.

I boken blir Kim Jong-nam utpekt som en CIA-informant.

«Kim Jong-nams bror ville ansett samtaler med amerikanske spioner for å være landsforræderi. Men Kim Jong-nam ga informasjon til dem, vanligvis i forbindelse med møter med agentene i Singapore eller Malaysia,» skriver Fifield i boken, ifølge The Guardian.

CIA har ikke villet kommentere saken. Heller ikke kinesiske myndigheter har uttalt seg om påstandene.