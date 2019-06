Iran har fratatt korrespondent presseakkreditering

Korrespondent Thomas Erdbrink som har rapportert fra Teheran for avisa, ble fratatt tillatelsen til å jobbe for fire måneder siden, etter økte spenninger mellom USA og Iran da USA trakk seg fra atomavtalen med landet.

The New York Times forklarer at de nå offentliggjør hvorfor journalisten ikke lenger jobber i Teheran etter spekulasjoner i sosiale medier.

– Talspersoner i Irans utenriksdepartement har gjentatte ganger forsikret The Times om at Erdbrink vil få tilbake akkrediteringen, men har ikke kommet med noen forklaring på gjentatte utsettelser eller på hvorfor dette skjedde, skriver avisas internasjonale redaktør Michael Slackman i en uttalelse.

– Det er noen indikasjoner på at dette snart kan bli løst, fortsetter han.

Erdbrink er nederlender, og har tidligere jobbet som korrespondent for The Washington Post. Han er gift med den iranske fotografen Newsha Tavakolian. De to var med i dokumentaren «Our Man in Teheran», som handlet om de to som vestlige journalister i Iran.