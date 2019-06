Kvinne omkom da kran kollapset over bygning i USA

Kranen kollapset mens det var tordenvær og kraftig vind i Dallas, opplyser talsperson for redningsmannskapene til brannvesenet, Jason Evans.

Bygningskranen ga etter og knakk søndag ettermiddag lokal tid da stormen raste med vindstyrke på 31 meter per sekund i byen. Ifølge Evans er det høy sannsynlighet for at vinden hadde skyld eller spilte en rolle i ulykken.

De første meldingene gikk ut på at to personer var brakt til sykehus. Senere ble det opplyst at én kvinne har mistet livet og seks er skadet, og at to av de skadede er innlagt på sykehus med kritiske skader. Tre av de andre har alvorlige skader, mens den siste kategoriseres som lettere skadet og er allerede utskrevet fra sykehus.

Falt sammen

Mannskaper begynte søndag å lete gjennom bygningen Elan City Lights og fant den omkomne kvinnen, opplyser Evans på en pressekonferanse søndag.

Han sier videre at det er for tidlig å si om alle skadede er lokalisert.

– Selve bygningen har mange kollapser flere steder, både i boligdelen og i parkeringsanlegget, sier Evans.

Videoer og bilder som spres på sosiale medier, viser hvordan kranen har kollapset, falt tvers over veien og revet et stort hull ned i bygget på den andre siden. Bildene viser at kranen har falt over både leilighetskomplekset og parkeringsdelen vegg i vegg.

Øyevitne

Beboer Isaiah Allen sier til Dallas Morning News at han satt i leiligheten sin da han hørte det han trodde var et øredøvende tordenskrall.

– Jeg så at kranen faktisk hadde falt tvers gjennom bygningen og hadde ødelagt åtte-ti leiligheter, og så var det gulv og ting som falt gjennom, beskriver han.

Ifølge talsperson Evans er førsteprioritet å gå gjennom den østlige delen av bygget, der alle de fem etasjene over bakkeplan skal ha kollapset. Det var i denne delen den omkomne kvinnen ble funnet.

I garasjeanlegget er hver eneste etasje falt sammen og flere kjøretøyer ødelagt. Evans sier at de ikke er sikre på om noen befant seg i parkeringsanlegget da kranen traff bygget.